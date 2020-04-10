Співачка MamaRika позує топлес: еротичне фото
Відома українська виконавиця MamaRika вразила прихильників відвертим фото. Знаменитість позує топлес у таїландському готелі разом зі своїм чоловіком Сергієм Середою.
MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та Сергій до закриття кордонів встигли зіграти казкове весілля в Таїланді. Вони не хотіли традиційного українського весілля і влаштували свято своєї мрії. Закохані насолоджуються новим статусом подружжя і діляться з шанувальниками незабутніми моментами.
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На особистій сторінці MamaRika в інстаграмі з'явилося пікантне фото, де вона позує разом із обранцем. Пара зображена на ліжку в стильному номері одного із таїландських готелів. З вікна видно пальми, що передають атмосферу райського місця.
Та головний акцент фото зроблено саме на образах артистки та її коханого. Вони пристрасно обіймають один одного. MamaRika позує топлес у сексуальній позі, сидячи на чоловікові. На ній бачимо лише трусики і татуювання на сідниці. Волосся співачки спадає назад, що робить образ ще більш привабливим.
Співачка MamaRika позує топлес верхи на чоловікові / Instagram / @mamarika_official
Що відомого про стосунки MamaRika та Сергія Середи?
Романтичні стосунки співачки MamaRika та ведучого і гумориста Сергія Середи розпочалися в 2015 році. Вже в 2018 році Сергій зробив коханій пропозицію руки і серця, на яку вона відповіла "Так". Вони хоч і були заручені та одружуватися не поспішали. Артистка зізнавалася, що не хоче традиційного українського весілля, проте деталі церемонії, про яку мріє, не розголошувала.
В середині березня цього року стало відомо, що Анастасія і Сергій обмінялися клятвами на безлюдному острові Панган в Таїланді. Серед очевидців свята були тільки чоловік, який провів церемонію, і фотограф. Співачка пояснила, що вони хотіли втекти від усіх, щоб ніщо навколо не відволікало і вони належали тільки один одному.
Весілля MamaRika та Сергія Середи в Таїланді / Instagram / @mamarika_official
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