Співачка MamaRika розповіла про кризу в стосунках напередодні весілля: пара ледь не розійшлася

Популярна українська співачка MamaRika таємно одружилася зі своїм обранцем гумористом Сергієм Середою після п'яти років стосунків. Проте пара була за крок до розриву та лише після офіційного шлюбу наважилася розповісти про кризовий період у своєму сімейному житті.

MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та Сергій Середа дали шлюбні обітниці на безлюдному острові Таїланду, зігравши романтичне весілля для двох. Проте стосунки пари, за якими спостерігав весь український шоу-бізнес, виявилися не такими вже й безхмарними. Для програми "Життя відомих людей" молоде подружжя зізналося, що після тривалих сварок хотіло порвати одне з одним.

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Близько півтора роки тому у їхніх стосунках настала криза. Через втрату взаєморозуміння вони певний час жили в різних кімнатах під спільним дахом. MamaRika запевняє, що причиною труднощів стала саме її поведінка.

Нас почало розхитувати кого куди. Тут я більше почала відриватися від землі. Мене крило. Я влаштовувала скандали. Мене все не влаштовувало,

– зізналася співачка.

На диво, гармонію між закоханими відновила спільна медитація та відверті діалоги про пережиті образи, які дали їм змогу зрозуміти справжню цінність почуттів: "Ми практикували. Медитували, пробували говорити, пропрацьовували образи один до одного. Піднімали глибоко всі питання, чому так. Просто поговорили".

Саме після такого кризового періоду вони розпочали підготовку до запланованого весілля, яке пара уявляла однаково: на березі океану без тисячі запрошених гостей. "Ми все життя робимо щось для всіх, а тут хотіли хоч раз в житті побути егоїстами і насолодитися одне одним", – пояснила MamaRika. Тепер зіркова подружня пара переїхала в будинок та навіть завела собаку Роккі та мріє про поповнення у родині.