Співачка MamaRika таємно вийшла заміж у Таїланді: перші фото з церемонії

Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) таки вийшла заміж. Клятвами з обранцем – гумористом і ведучим Сергієм Середою – вона обмінялась на безлюдному острові Таїланду.

У коментарі ТСН MamaRika пояснила, що хотіла влаштувати закрите свято тільки для двох. Сергій Середа підтримав кохану та обмінявся з нею клятвами на безлюдному острові Панган, що належить до Таїланду. Серед очевидців свята були тільки чоловік, який провів церемонію, і фотограф.

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"Ми вирішили сховатися від усіх та втекти на острів. Це було принципово важливо для того, щоб нас ніщо не відволікало і ми належали тільки одне одному", – пояснила MamaRika.



Весілля MamaRika та Сергія Середи / ТСН



Співачка Анастасія Кочетова вийшла заміж / ТСН

До арки з тропічними рослинами та квітами наречена вийшла у розкішній мереживній сукні від італійського бренду Tina Valerdi. Вбрання MamaRika було у трендовому стилі бохо, що гармонійно дивилось на фоні екзотичних пейзажів. Водночас Сергій Середа постав на весільних фото у лляному костюмі, що складався зі штанів та камізельки. Наречені обмінялись клятвами босоніж на березі Сіамської затоки.

"Все минуло дуже романтично і дуже інтимно, я проридала всю церемонію. Після цього ми дуже зблизилися і наші стосунки стали ще більш трепетними та піднесеними. Прийшло усвідомлення, що потрібно берегти цей дар, який нам подарував Бог", – додала артистка.



Весільні фото MamaRika / ТСН

Вже після урочистої частини співачка MamaRika змінила вбрання на білосніжну мінісукню. З Сергієм Середою вона взяла участь у колоритній фотосесії. Окрім цього, новоспечене подружжя показало й досить пікантні кадри, зроблені в готельному номері.



MamaRika та Сергій Середа одружились / ТСН ​

На острові MamaRika зняла і чуттєвий кліп, у якому зізналась Сергію Середі у коханні. Трек Maemo вже підкорює мережу.

Дивіться кліп MamaRika до пісні Maemo: відео