Співачка MARUV представила новий гарячий кліп: у відео з'явився партнер з "Танців з зірками"

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MARUV у новому кліпі / Instagram /@maruvofficial

Українська гастролерка MARUV сьогодні, 15 листопада, презентувала кліп на пісню "Don’t Stop". Він увійде до мініальбому "Hellcat Story". Характерний для співачки латекс та справжній вогонь поєдналися у новій відеороботі.

Українська співачка MARUV, яка активно гастролює та отримує нагороди в Росії, все частіше вдовольняє своїх прихильників по всьому світові новими відеороботами. Кліп на пісню "Don’t Stop" поєднав у собі всі таланти виконавиці: вокал та еротичні танцювальні постановки. 

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Режисером кліпу виступила Яна Чаплигіна, яка постійно співпрацює з MARUV. Відео знімали вночі на пляжі біля палаючого багаття. Хлопці та дівчата танцювали в чорних шкіряних куртках разом зі співачкою. Серед танцівників знімався також партнер виконавиці в проєкті "Танці з зірками" Jay. 

MARUV – "Don’t Stop": прем'єра кліпу

"Don’t Stop" – це друга пісня з альбому "Hellcat Story", до якого ввійдуть чотири роботи. Прем'єра попереднього треку "To Be Mine" відбулася 8 листопада. За словами самої зірки, шанувальникам варто чекати новий альбом вже 29 листопада. Всі пісні записані англійською мовою, але в деяких синглах будуть "вставки" португальською, російською і українською мовами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика MARUV Російські гастролери
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