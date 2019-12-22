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Співачка MARUV зізналася, чи готова стати матір'ю

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MARUV / Instagram / @maruvofficial

Співачка і скандальна переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 в Україні Анна Корсун, яка більш відома як MARUV, заговорила про своє особисте життя та бажання стати матір'ю у майбутньому.

MARUV в інтерв'ю з Катериною Осадчою для "Світського життя" зізналася, що наразі не планує народжувати первістка, але і не буде відкладати материнство на довгий час.

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Співачка жартує, що зараз вона сама ще дитина і хоче трішки подорослішати перед тим, як стати матір'ю.

Я отримала свободу. Я можу полетіти куди захочу, я можу придбати майже усе, що захочу. Ми з чоловіком цим ще не награлися. Я думаю, що треба заводити дітей тоді, коли ти сам стаєш трішки дорослішим, а зараз я сама ще дитина. Тому найближчим часом – ні, але ми не збираємося сильно відкладати цю подію,
– сказала Анна Корсун.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

Також співачка згадала, що познайомилася зі своїм чоловіком Олександром у стриптиз-клубі в Харкові, де вона співала. За її словами, перший час Анна Корсун більше виявляла ініціативу познайомитися, а не майбутній коханий.

"Десь рік ми спілкувалися. І було так, що я сама йому телефонувала і запрошувала випити кави, а він казав: "Та ні, я дуже зайнятий". Але я мадам наполегливість", – розповіла MARUV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи MARUV
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