Співачка Міша Романова ледь не втратила дитину через пластичну операцію

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова відверто вирішила розповісти про вихід з популярного колективу та материнство. Зокрема, артистка зізналась, що колись ледь не втратила дитину через збільшення грудей.

Міша Романова повідомила у програмі "Світське життя", що причиною виходу з гурту "ВІА Гра" була її вагітність. Співачка дізналась, що очікує на появу первістка тільки після того, як перенесла пластичну операцію на грудях. Раніше Міша Романова не хотіла розповідати про це, однак тепер вирішила застерегти всіх прихильниць від подібних помилок.

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За словами співачки, вона звернулась за допомогою до відомої клініки. Проте лікарі вирішили не зважати на результати аналізів, які вказували на вагітність Міші Романової, а без вагань приступити до операції. Через наркоз артистка могла втратити дитину.

"Я пішла з гурту через вагітність, і дуже довго мовчала про це, тому що мені досі боляче. Ця історія могла закінчитися трагічно. Так сталося, що я наважилася на операцію, маммопластику, коли ще працювала у гурті... Мені зробили цю операцію. Але через декілька тижнів я зрозуміла, що була вагітна. Мені зробили загальний наркоз на 16 тижні вагітності", – зазначила Міша Романова.

Артистка розповіла, що не мала жодних симптомів, які б вказували на те, що вона стане мамою. Насичені гастролі Міші Романової у складі гурту "ВІА Гра" пояснювали збій у менструальному циклі. А от недбалість медиків могла призвести до аборту.

"У мене не було ніяких ознак вагітності… Тоді ми дуже багато працювали з гуртом, багато літали, тому збої у жіночому організмі були звичним явищем… Але ж просто були аналізи, які, мабуть, не перевірили, або ж лікарі подумали: "Не втрачати ж нам 6000 євро перед Новим роком!" Слава Богу, що з моїм сином все добре, і мені просто пощастило", – додала вона.

Дивіться інтерв'ю Міші Романової у програмі "Світське життя": відео

Окрім цього, Міша Романова зізналась, що невдовзі вперше покаже обличчя свого сина Мартіна. Водночас артистка випередила чутки про те, що батьком дитини є її близький друг Макс Барських, якому давно приписують роман з екссолісткою "ВІА Гри". Вона заявила, що сина народила від відомого режисера, ім'я якого поки залишатиме у секреті.

"Він – молодий режисер. Я не буду казати його ім'я, тому що не знаю, як він поставиться до такого розголошення на всю країну. Ми не в стосунках, розійшлися, тому що ми різні люди. В цій ситуації мене підтримували батьки, друзі, Макс Барських", – поділилась Міша Романова.