Співачка Надія Дорофеєва кардинально змінила імідж: фотофакт

Українська співака Надія Дорофеєва, яка є учасницею гурту "Время и Стекло", вирішила кардинально змінити свій імідж. Зірка показала у своєму блозі нові фото, які приголомшили мережу.

Надія Дорофеєва продовжує експериментувати зі стилем. Раніше зірка не відмовлялась від досить провокативних образів. Тепер же артистка зробила досить коротку стрижку.

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Відповідні фото знаменитість продемонструвала у своєму блозі в Instagram. Перед камерою Надія Дорофеєва позувала зі стильним каре та темним волоссям. Чорне вбрання та прикраси доповнили її зухвалий образ.

Варто зазначити, що світлини Надія Дорофеєва зробила на знімальному майданчику. Артистка разом із колегою по гурту "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім працювали над створенням нового кліпу до "Песня про лицо".

"Ось вам допис про лице. Знімаємо кліп", – написала Надія Дорофеєва.

До слова, трек "Песня про лицо" вийшла 9 листопада та одразу створила резонанс у мережі. Прихильники гурту "Время и Стекло" назвали пісню провальною та беззмістовною, а деякі хейтери заявили, що це їх "найбільше розчарування".