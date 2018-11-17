Співачка Надія Дорофеєва кардинально змінила імідж: фотофакт

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Надія Дорофеєва
Надія Дорофеєва / Instagram / @nadyadorofeeva Перевірено

Українська співака Надія Дорофеєва, яка є учасницею гурту "Время и Стекло", вирішила кардинально змінити свій імідж. Зірка показала у своєму блозі нові фото, які приголомшили мережу.

Надія Дорофеєва продовжує експериментувати зі стилем. Раніше зірка не відмовлялась від досить провокативних образів. Тепер же артистка зробила досить коротку стрижку. 

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Відповідні фото знаменитість продемонструвала у своєму блозі в Instagram. Перед камерою Надія Дорофеєва позувала зі стильним каре та темним волоссям. Чорне вбрання та прикраси доповнили її зухвалий образ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Варто зазначити, що світлини Надія Дорофеєва зробила на знімальному майданчику. Артистка разом із колегою по гурту "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім працювали над створенням нового кліпу до "Песня про лицо". 

"Ось вам допис про лице. Знімаємо кліп", – написала Надія Дорофеєва. 

До слова, трек "Песня про лицо" вийшла 9 листопада та одразу створила резонанс у мережі. Прихильники гурту "Время и Стекло" назвали пісню провальною та беззмістовною, а деякі хейтери заявили, що це їх "найбільше розчарування".

Теги: Новини України LifeStyle Музика Надя Дорофеєва
Джерело: 24 Канал
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