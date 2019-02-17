Співачка Наталія Могилевська змінила імідж: несподівані фото

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Наталія Могилевська змінила імідж
Наталія Могилевська змінила імідж / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Популярна співачка Наталія Могилевська вже має весняний настрій. Зірка вирішила зробити сюрприз для прихильників та змінити свою зачіску.

Наталія Могилевська після творчої перерви повернулась на велику сцену та активно взялась за свій блог в Instagram. Артистка ділиться з прихильниками яскравими кадрами з буднів та розповідає новини, що стались з нею. 

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Не забула співачка похизуватись і змінами свого іміджу. Наталія Могилевська показала романтичне весняне фото з квітами, засвітивши нову стрижку. Зірка помітно вкоротила своє волосся та поцікавилась у прихильників, чи їй пасує така зачіска.

"Весна – нова стрижка. Вам як більше подобається? Довгі або короткі?" – запитала Наталія Могилевська. 

Такі зміни іміджу схвалило чимало користувачів мережі. "Божественно гарна", "Наталіє, ви чарівні", "Вам з коротким волоссям дуже гарно", "Молодить така стрижка", "Такий весняний світлий образ", – написали із захватом прихильники Наталії Могилевської. 

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Теги: Новини України Музика LifeStyle Краса Наталія Могилевська
Джерело: 24 Канал
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