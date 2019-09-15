Співачка Наталка Карпа вагітна: чи піде артистка у декретну відпустку

38-річна українська співачка Наталка Карпа готується вперше стати мамою. Днями вона підтвердила всі підозри прихильників у мережі та розповіла, що очікує на появу первістка. Артистка наразі не знає статі своєї майбутньої дитини, однак не приховує свого захвату від материнства.

Як Наталка Карпа розповіла у програмі "Світське життя", наразі вона продовжує давати концерти та не скасовує заплановані виступи. Однак у декретну відпустку зірка таки піде. За словами Наталки Карпи, вона виставила пріоритети та розуміє, що материнство для неї значно важливіше.

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"Насправді я дуже добре почуваюся і можу давати концерти, малятко дозволяє. Але в декрет я все ж таки планую йти, тому що розставила собі певну пріоритетність і розумію, що це для мене набагато важливіше. Я допрацюю концерти, які у нас вже заплановані, а потім піду в декрет", – розповіла Наталка Карпа.

Не оминула майбутня матуся запитань про стать дитини. Як переконує Наталка Карпа, вона з чоловіком поки не знає, чи це буде дівчинка, чи хлопчик. Щоразу під час обстежень дитина обертається так, що лікарі не можуть цього визначити.

Статі наразі ми не знаємо. В нас вже було третє та четверте УЗД, на якому ми б вже мали знати стать, але наша історія така, що малятко складає ногу на ногу, рученятка закидає і гойдає пуповину,

– розповіла співачка.

Водночас Наталка Карпа не приховує, що її чоловік хотів би мати сина, якого вони б назвали Едуардом. А от, якщо у подружжя народиться донька, ім'я обиратиме співачка. Вона зізналась, що вже має кілька варіантів, проте остаточно ще не визначилась.

Дивіться інтерв'ю Наталки Карпи у програмі "Світське життя": відео

Наталка Карпа вийшла заміж ще у 2016 році. Обранцем співачки став герой АТО Євген Терехов. Зірка зізнавалась, що мріє стати мамою, тому вона не приховує захвату від майбутньої появи первістка.