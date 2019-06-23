Співачка Нікі Мінаж готується вийти заміж за бойфренда-ґвалтівника: подробиці

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Нікі Мінаж і її бойфренд Кеннет Петті
Нікі Мінаж і її бойфренд Кеннет Петті / Instagram / @nickiminaj

36-річна епатажна співачка Нікі Мінаж зізналася про бажання і готовність вийти заміж за свого обранця, який зазначається в базі правопорушників, як сексуальний злочинець, 41-річного Кеннета Петті.

Про це Нікі Мінаж повідомила близько тижня тому в прямому ефірі шоу Queen Radio, який відбувся на радіостанції Apple Music's Beats 1. Під час розмови співачка назвала свого бойфренда чоловіком, що дуже здивувало прихильників, а після цього приголомшила новиною про одруження. Про це повідомляє іноземне видання Cosmopolitan.

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36-річна Нікі Мінаж заявила, що отримала те, до чого завжди прагнула, а саме – бути щасливою. А тому вони з Кеннетом Петті отримали шлюбну рецензію. Цей документ їм видали місцеві органи влади, чим дозволили взяти шлюб.

Однак прихильників неабияк насторожила ця новина. Адже 41-річний Кеннет Петті зазначається в базі злочинців як сексуальний правопорушник. У 1995 році він був засуджений через спробу зґвалтування першого ступеня. На той час йому і потерпілій було по 16 років. Що цікаво, Нікі Мінаж познайомилася з Кеннетом Петті у такому ж віці.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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