Співачка Нікі Мінаж збентежила мережу спільним відео з бойфрендом

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Співачка Нікі Мінаж збентежила мережу спільним відео з бойфрендом
Співачка Нікі Мінаж збентежила мережу спільним відео з бойфрендом / Instagram / @nickiminaj

Епатажна співачка Нікі Мінаж полюбляє ділитись із прихильниками досить пікантними кадрами. Однак останній ролик артистки з бойфрендом Кеннетом Петті зумів збентежити підписників її блогу.

Згідно із відео, 36-річна Нікі Мінаж вже задумалась над тим, щоб стати мамою. Днями запальна артистка опублікувала сімейне відео, на якому ніжно тулиться до свого бойфренда Кеннета Петті. Чоловік, який засинав поряд з коханою, мило почав гладити її живіт. На це миттєво відреагувала Нікі Мінаж.

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"Чому ти гладиш мій живіт? Ти хочеш, щоб там хтось був?" – запитала співачка, натякаючи на дитину.

Однак таке питання не збентежило закоханого Кеннета, тому він заявив, що "обов'язково буде". Це викликало щасливий сміх у Нікі Мінаж

Варто зазначити, що навіть у такому милому відео артистка зуміла епатувати. Перед камерами вона постала у кольоровій сукні з глибоким декольте. У буденному домашньому вбранні вона засвітила пишні груди та показала їх зблизька. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Та не відверті кадри збентежили прихильників американської зірки. Це вперше Нікі Мінаж заговорила про дитину та можливу вагітність. Тому, ймовірно, королева R'n'B готова стати мамою. 

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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