Співачка Нікі Мінаж збентежила мережу спільним відео з бойфрендом

Епатажна співачка Нікі Мінаж полюбляє ділитись із прихильниками досить пікантними кадрами. Однак останній ролик артистки з бойфрендом Кеннетом Петті зумів збентежити підписників її блогу.

Згідно із відео, 36-річна Нікі Мінаж вже задумалась над тим, щоб стати мамою. Днями запальна артистка опублікувала сімейне відео, на якому ніжно тулиться до свого бойфренда Кеннета Петті. Чоловік, який засинав поряд з коханою, мило почав гладити її живіт. На це миттєво відреагувала Нікі Мінаж.

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"Чому ти гладиш мій живіт? Ти хочеш, щоб там хтось був?" – запитала співачка, натякаючи на дитину.

Однак таке питання не збентежило закоханого Кеннета, тому він заявив, що "обов'язково буде". Це викликало щасливий сміх у Нікі Мінаж

Варто зазначити, що навіть у такому милому відео артистка зуміла епатувати. Перед камерами вона постала у кольоровій сукні з глибоким декольте. У буденному домашньому вбранні вона засвітила пишні груди та показала їх зблизька.

Та не відверті кадри збентежили прихильників американської зірки. Це вперше Нікі Мінаж заговорила про дитину та можливу вагітність. Тому, ймовірно, королева R'n'B готова стати мамою.