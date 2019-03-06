Співачка Оля Цибульська кардинально змінила зачіску: перші фото

Українська співачка Оля Цибульська несподівано вирішила змінити свій імідж. І хоч зірка не наважилась стати білявкою чи вкоротити собі волосся, однак зачіска її виглядає геть по-іншому.

Оля Цибульська – бажаний гість на багатьох світських заходах. Однак гучні вечірки дбайлива матуся уникає, присвячуючи свій вільний час сім'ї. Водночас артистка не обділяє своїх прихильників увагою та полюбляє спілкуватись з ними у мережі.

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Днями їй вдалось здивувати багатьох підписників блогу. Перед камерою запальна Оля Цибульська постала з новою зачіскою. Артистка додала об'єму волоссю та хаотично накрутила його.

З оновленим іміджем Оля Цибульська з'явилась у Харкові, де вмостилась у крісло зіркового журі на конкурсі "Яскраві діти України".

Оля-експериментатор. Як вам моя зачіска? – запитала у прихильників Оля Цибульська, додавши ефектне фото.

Чимало користувачів мережі порадили співачці не вдаватись до подібних змін. "Олю, краще довге волосся", "Несподівано... Головне, щоб вам подобалось", "Не личить", "Жахіття", – написали користувачі мережі під дописом. А от дотепна прихильниця Олі Цибульської попросила всіх дівчат не критикувати вигляд співачки, адже чимало жінок саме з такою зачіскою зустрінуть 9 березня. Водночас кілька людей попросили співачку повернутись до свого романтичного і ніжного образу.