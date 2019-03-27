Співачка Оля Цибульська побила власний рекорд під час весілля

Артистка одружила рекордну 630-ту пару і поділилася таємним та ексклюзивним відео з церемонії із журналістами LifeStyle 24.

Співачка і телеведуча Оля Цибульська – щаслива володарка кількох незвичайних рекордів. Невтомна зірка вже провела найбільшу кількість музичних концертів і найдовші прямі ефіри, а тепер ще й досягла рекордної цифри об'єднаних сердець.

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Молодятами-щасливчиками стала пара хореографів з Харкова.



Співачка Оля Цибульська не лише співає, а і проводить весілля

Закохані вирішили одружитися експромтом і спочатку зовсім не могли повірити, що Цибульська погодиться.

Я прилетіла до Харкова спеціально, аби одружити Мішу з Христиною. Коли почула зворушліву історію їх кохання, зрозуміла – рекорд поставлю саме з ними. Безмежно ціную, що така велика кількість пар довіряють мені найважливіший день в їхньому житті – я відчуваю цей зв'язок і відповідаю тим самим,

– зізналася Оля Цибульська.

Дивіться зворушливе відео рекордної церемонії:

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