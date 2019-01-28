Співачка Оля Цибульська провідала свого директора після жорстокого побиття: фотофакт

Днями Оля Цибульська сколихнула мережу: зірка емоційно розповіла, що її директора Олександра жорстоко побили посеред дня. Артистка провідала колегу та розповіла, що чоловік вже готовий повернутись до трудових буднів.

На сторінці в Instagram Оля Цибульська опублікувала спільне фото своєї команди. Знаменитість зізналась, що провідала Олександра після побиття. Ймовірно, чоловік почувається значно краще, адже вже частково приступив до роботи.

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Замах на мого директора дійсно шокує. Розслідування триває. Але ми разом! Повні сил і оптимізму. Просто зараз – збори команди, безліч планів і живий та діловий Олександр, якого вже неможливо відтягнути від роботи та телефонних дзвінків.Готуємося дивувати вас новими ідеями та музикою,

– поділилась Оля Цибульська.

До допису співачка додала спільне фото, на якому ледь видно постраждалого Олександра. Чоловік приховав свою обличчя від камери, оскільки ще раніше зазначав, що не прагне публічності.

Що сталось із директором Олі Цибульської?

У середу, 23 січня, на директора Олі Цибульської напали невідомі. Інцидент стався у Борисполі, куди чоловіка запросили на перемовини щодо виступу співачки на святі меблевої компанії. Однак ділова зустріч з перших же секунд перетворилась на зухвалий напад. Просто посеред дня Олександра жорстоко побили та залишили стікати кров'ю.

Менеджер Олі Цибульської у коментарі журналістам 24 каналу зізналась, що в представника артистки нічого не вимагали. Зловмисники просто переконались, що це саме він і одразу ж почали його бити. Окрім цього, співачка переконує, що ані вона, ані Олександр не мають боргів та не пов'язані зі скандальними новинами, що могли б стати приводом для зухвалого нападу.

Після жорстокого побиття директора Олі Цибульської виписали зі шпиталю. Правоохоронці розслідують справу та встановлюють всі деталі інциденту.