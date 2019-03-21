Співачка Оля Цибульська вперше показала сина: ексклюзивне фото та відео

Співачка чотири роки оберігала сина від публічності і врешті наважилася познайомити з Україною в неймовірно зворушливій фотосесії. Зірка поділилась ексклюзивним відео із журналістами Lifestyle 24.

Оля Цибульська переконана, що публічність – свідомий крок та велика відповідальність. Відтак чекала, аби дорослий син був готовий стати прикладом для інших.

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За лаштунками зйомки неозброєним оком помітно особливий зв'язок між малюком та зірковою мамою. Нестор заливається заразливим сміхом, міцно пригортає Олю, дарує їй квіти та ніжно зізнається в любові, а поміж тим дуркує та пародіює знімальну групу.



Оля Цибульська показала свого сина Нестора

Співачка розповідає, що журналісти постійно розпитують про чоловіка. Та ніхто і не здогадується, що у неї є інший. З ним вона сміється цілий день і балакає опівночі. Він переконує, що Оля найкрутіша дівчина в світі і робить найцінніші подарунки.

Разом ми найщасливіші. Зрештою, я не можу його більше не приховувати і наважилася показати цілій країні, бо він зізнався, що готовий. Шукайте на обкладинці глянцю, ви теж не зможете встояти,

– прокоментувала сміливий крок Цибульська.

Дивіться зворушливе відео Олі Цибульської та сина Нестора:

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