Співачка Pink розповіла про перший викидень, який стався у 17 років: деталі

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Співачка Pink розповіла про перший викидень
Співачка Pink розповіла про перший викидень / Instagram/ @pink

39-річна американська співачка і авторка пісень Pink розповіла про особисті проблеми, з якими їй довелося стикнутися ще у 17 років. Зірка розповіла про викидень, який вона пережила під час першої вагітності.

Днями американська знаменитість випустила новий альбом, який має назву Hurts 2B Human. В одному зі синглів Pink заспівала про те, що ненавиділа своє тіло ще з сімнадцяти років. А все через те, що їй довелося пережити викидень. Про це повідомляє видання USA Today.

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В інтерв'ю співачка відверто розповіла про сумні події, які зненацька звалилися на її ще не зовсім дорослі плечі.

Причина, через яку я заспівала про це, криється в тому, що моє тіло завжди було сильним і гімнастичним, однак правда в тому, що у 17 років у мене стався викидень. А я збиралася народити цю дитину. Але коли це відбувається з юною дівчиною або жінкою, ти відчуваєш, що твоє тіло немов починає ненавидіти тебе, воно наче зламане і не робить те, що повинно робити,
– відверто зізналася співачка Pink.

Після цього американська улюблениця також додала, що у неї було ще кілька спроб народити дитину, які також завершувалися викиднями. І вона вирішила заспівати про це в пісні, аби таким чином впоратися з переживаннями, які, ймовірно, досі її переслідують.

Я думаю, що важливо говорити про те, чого ти соромишся, хто ти є насправді і який біль відчуваєш,
– заявила 39-річна зірка.

Варто додати, що на сьогодні співачка виховує двох дітей: 7-річну Віллоу Сейдж Харт і 2-річного Джеймсона Муна Харта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений P!NK (@pink)

 

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Теги: Музика LifeStyle Новини LifeStyle
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