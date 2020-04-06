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Співачка Pink розповіла про симптоми коронавірусу в трирічного сина: Джеймсон дуже хворий

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Pink розповіла про симптоми коронавірусу в сина Джеймсона / Instagram / @pink

Два дні тому 40-річна американська виконавиця Pink оприлюднила свій діагноз COVID-19. Зірка зізналася, що зараз почувається значно краще, проте хвороба досі повністю не відступила. Співачка наголосила, що її син Джеймсон досі відчуває симптоми коронавірусу.

Раніше на сторінках соціальних мереж Pink не лише оголосила про позитивні результати тесту на коронавірус, а й поскаржилася на те, що тестування варто зробити більш широкодоступним. Незважаючи на те, що у групі ризику перебувають люди зі слабким імунітетом та літні люди, співачка зазначила, що COVID-19 може проявитися у кожного, незалежно від віку та матеріального статку. 

До теми Співачка Pink запідозрила у себе коронавірус та повідомила результати тестів

Тепер в інстаграм-трансляції Pink наважилася детальніше розповісти про симптоми коронавірусу, які їй довелося відчути разом з сином. Вона наголосила, що нині почувається значно краще. Тривоги виконавиці додало те, що вона страждає від бронхіальної астми, проте ця хронічна недуга не повпливала на її боротьбу з COVID-19. 

Проте Pink значно більше стурбована станом здоров'я свого трирічного сина. Він переносить хворобу значно складніше та досі відчуває симптоми коронавірусу. Хлопчик навіть за три тижні має підвищену температуру. 

Я плакала ночами і більше ніколи в житті більше не молилася, ніж тоді. Джеймсон був дуже-дуже хворий,
– зауважила зіркова матуся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от P!NK (@pink)

Варто зауважити, що чоловік Pink Кері Гарт та їхня 8-річна донька Віллоу не заразилися коронавірусом та цілком здорові. Нагадаємо, що понад два тижні тому співачка разом з сином Джеймсоном отримала позитивні результати тесту на COVID-19. Після діагностування хвороби вони разом перебувають в самоізоляції, а повторний тест виявився негативним. 

Станом на ранок 6 квітня загальна кількість інфікованих коронавірусом становить понад 1 275 000. Смертельну недугу не вдалося побороти понад 69 тисячам пацієнтів, втім 262 985 осіб вилікувалися від COVID-19. 


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

 
Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Коронавірус COVID-19 Зіркові діти LifeStyle
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