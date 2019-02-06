Співачка Пінк відкрила іменну зірку на Алеї слави: чарівні фото

39-річна співачка Пінк отримала честь відкрити власну зірку на Алеї слави, що в Каліфорнії. Артистка прийшла на урочисту церемонію зі своїми рідними.

Алея слави в Голлівуді поповнилась ще однією зіркою. Американська співачка Пінк, менш відома як Аліша Бет Мур, урочисто відкрила її у вівторок, 5 лютого.

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Підтримати артистку прийшли найрідніші для неї люди – чоловік Кері Харт, 7-річна донька Віллоу та 2-річний син Джеймсон. Фотографи зробиличимало чарівних фото з родичами Пінк, які не стримували свого захвату від досягнення співачки. Окрім цього, пораділа за артистку й знаменита телеведуча Еллен Дедженерес.

Для урочистої події Пінк обрала досить романтичний образ. Вона постала перед прихильниками у чорно-білій сукні з яскравою квіткою. Стильний look співачка доповнила взуттям на підборах та плащем із закоченими рукавами.



Співачка Пінк на відкритті своєї зірки на Алеї слави / Getty Images



Пінк прийшла підтримати телеведуча Еллен Дедженерес / Getty Images

"Багато, напевно, думали, що я потраплю на алею сорому, але ось я тут. Сьогодні я святкую те, чому навчав мене батько – бути самою собою. Спасибі моєму чоловікові. Він – моя муза. Я б не стояла тут, якби не ти. Тому не змінюйся. Дякую моїм дітям, Віллоу і Джеймсону. Ви – мої зірки, без вас я б так не сяяла", – зазначила Пінк у своїй промові.



Співачка Пінк з чоловіком Кері Харт / Getty Images