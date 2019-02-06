Співачка Пінк відкрила іменну зірку на Алеї слави: чарівні фото

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Пінк відкрила свою зірку на Алеї слави
Пінк відкрила свою зірку на Алеї слави / www.gettyimages.com

39-річна співачка Пінк отримала честь відкрити власну зірку на Алеї слави, що в Каліфорнії. Артистка прийшла на урочисту церемонію зі своїми рідними.

Алея слави в Голлівуді поповнилась ще однією зіркою. Американська співачка Пінк, менш відома як Аліша Бет Мур, урочисто відкрила її у вівторок, 5 лютого. 

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Підтримати артистку прийшли найрідніші для неї люди – чоловік Кері Харт, 7-річна донька Віллоу та 2-річний син Джеймсон. Фотографи зробиличимало чарівних фото з родичами Пінк, які не стримували свого захвату від досягнення співачки. Окрім цього, пораділа за артистку й знаменита телеведуча Еллен Дедженерес.

Для урочистої події Пінк обрала досить романтичний образ. Вона постала перед прихильниками у чорно-білій сукні з яскравою квіткою. Стильний look співачка доповнила взуттям на підборах та плащем із закоченими рукавами. 

Співачка Пінк на відкритті своєї зірки на Алеї слави
Співачка Пінк на відкритті своєї зірки на Алеї слави / Getty Images

Пінк прийшла підтримати телеведуча Еллен Дедженерес
Пінк прийшла підтримати телеведуча Еллен Дедженерес / Getty Images

"Багато, напевно, думали, що я потраплю на алею сорому, але ось я тут. Сьогодні я святкую те, чому навчав мене батько – бути самою собою. Спасибі моєму чоловікові. Він – моя муза. Я б не стояла тут, якби не ти. Тому не змінюйся. Дякую моїм дітям, Віллоу і Джеймсону. Ви – мої зірки, без вас я б так не сяяла", – зазначила Пінк у своїй промові. 

Співачка Пінк з чоловіком
Співачка Пінк з чоловіком Кері Харт / Getty Images

Сім'я співачки Пінк
Сім'я співачки Пінк / Getty Images

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Теги: LifeStyle Музика Нагороди
Джерело: 24 Канал
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