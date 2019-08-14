Співачка Пінк вийшла на сцену Нью-Йорка в жакеті української дизайнерки: фото

Знаменита виконавиця Pink виступила в рамках шоу Джиммі Кіммела в Нью-Йорку, США, де для сценічного образу обрала жакет української дизайнерки Валерії Ковальської.

Приємну новину своїм шанувальникам дизайнерка сповістила на своїй Instagram-сторінці.

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"Ікона музики Пінк у фірмовому смокінгу Валерії Ковальської під час виступу на шоу Джиммі Кіммел в Нью-Йорку", – йдеться в дописі.

Для цілісного образу стилісти Пінк (менш відома, як Аліша Мур) обрали чорний асиметричний жакет з плісировкою бренду Valery Kovalska, доповнивши його білою блузою і брюками червоного кольору. Вартість жакета з весняно-літньої колекції 2019 – від 640 до 1000 євро.

Додамо, що закордонні зірки все частіше одягають речі українських брендів. Найпопулярнішими марками та дизайнерами вітчизняного виробництва є Віта Кін, Юлія Магдич, Світлана Бевза, Валерія Ковальська, Руслан Багінський та інші.