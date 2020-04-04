Співачка Pink запідозрила у себе коронавірус та повідомила результати тестів

Знаменита американська співачка Pink розповіла, що у неї були симптоми коронавірусу і тест показав позитивний результат.

Від коронавірусної хвороби COVID-19 постраждала вже не одна знаменитість. Вразила вона й відому виконавицю Pink. Як артистка інфікувалася та, яким чином лікувалася, розповіла на особистій сторінці в твіттері.

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За словами Pink, два тижні тому вона виявила симптоми коронавірусу разом із трирічним сином Джеймсом. Їх лікар зробив тести на COVID-19 і співачка отримала позитивні результати. Після діагностування вона та її родина два тижні пробули на самоізоляції. Декілька днів тому повторний тест Pink виявився негативним.

Уряд має працювати над тим, щоб тестування стало більш широкодоступним. Ця хвороба є серйозною та реальною,

– розповіла зірка.

Також знаменитість заявила, що пожертвує мільйон доларів на боротьбу з COVID-19.

Зазначимо, станом на 3 квітня у світі підтвердили 1 098 762 випадки захворювання коронавірусом, з яких 59 172 летальні. Вдалося одужати 228 923 людям. Наразі найефективнішим засобом захисту є самоізоляція, тому влада держав закликає своїх громадян залишатися вдома. При перших симптомах захворювання необхідно одразу звертатися до сімейного лікаря.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу