Співачка Пінк змінила імідж доньки в підтримку своєї колеги: деталі

Знаменита американська співачка Пінк, відома своїми несподіваними витівками, вкотре здивувала громадськість. Артистка опублікувала фото, на якому її донька постала перед камерою із блакитним волоссям. Зірка зізналась, що змінила імідж дитини після нападу хейтерів на Джессіку Сімпсон.

Зіркова матуся Джессіка Сімпсон вирішила продемонструвати новий стиль її 7-річної Максвелл Дрю. Перед камерою дівчинка постала із хвилястим волоссям з тонованими кінчиками у різний колір.

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Співачка показала кадри, на яких видно, що для зміни іміджу вона звернулась до салону краси. Троє перукарів оновили стиль доньки Джессіки Сімпсон, яка не стримувала свого захвату від нового кольору волосся. Однак у мережі такі косметичні процедури різко засудили, заявивши, що дівчинка замала для такої б'юті-процедури.

"Хіба вона не надто молода, щоб фарбувати волосся?", "Вона ж іще дитина! Перестань піаритись завдяки їм!", "Це лицемірство: вона годує дітей органічною їжею, але веде їх змалку до салонів краси", "Це не спосіб самовираження дитини, а приклад поганого материнства", – заявили у мережі.

На напад хейтерів миттєво відреагувала співачка Пінк. Вона показала, як власноруч оновлювала імідж своєї Віллоу, яка всього на рік старша за доньку Джессіки Сімпсон. Пінк на власній кухні підстригла волосся дівчинки та пофарбувала його у блакитний колір.

Я чула, що на Джессіку Сімпсон накинулися за те, що вона дозволила 7-річній дитині пофарбувати волосся. Тому ми вирішили показати, що зробили вчора,

– написала під фото Пінк.

Сама Пінк полюбляє експериментувати з іміджем. У травні 2019 року співачка прийшла на світський захід з яскраво-рожевим волоссям, шокувавши всіх прихильників.