Співачка Ріанна взяла участь у гарячій фотосесії Vogue

Барбадоська співачка Ріанна стала головною зіркою нового номеру австралійського Vogue. У глянці з'явились кілька гарячих знімків, на яких артистка засвітила результати свого схуднення.

Хоч прихильники Ріанни вже в очікуванні нового студійного альбому, проте, ймовірно, він з'явиться не скоро. Артистка не поспішає повернутись до музичної кар'єри, натомість вона активно розвиває свій дизайнерський бренд одягу та лінію косметики.

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Водночас зірка знаходить час для стильних зйомок. Так, Ріанна вкотре прийняла пропозицію від журналу Vogue та стала головною героїнею нового випуску австралійського журналу. Глянець вийде у продаж до кінця квітня, а цікавість читачів автори вирішили підігріти кількома пікантними кадрами за участю співачки.

Автором фотосесії стала Крістін Кентенера. На грайливих фото Ріанна постала у білизні власного бренду та звабливих вбраннях. Зірка оголила свої ноги та підкреслила струнку фігуру.