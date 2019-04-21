Співачка Ріанна взяла участь у гарячій фотосесії Vogue

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Ріанна у Vogue
Ріанна у Vogue / Instagram / @badgalriri

Барбадоська співачка Ріанна стала головною зіркою нового номеру австралійського Vogue. У глянці з'явились кілька гарячих знімків, на яких артистка засвітила результати свого схуднення.

Хоч прихильники Ріанни вже в очікуванні нового студійного альбому, проте, ймовірно, він з'явиться не скоро. Артистка не поспішає повернутись до музичної кар'єри, натомість вона активно розвиває свій дизайнерський бренд одягу та лінію косметики.

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Водночас зірка знаходить час для стильних зйомок. Так, Ріанна вкотре прийняла пропозицію від журналу Vogue та стала головною героїнею нового випуску австралійського журналу. Глянець вийде у продаж до кінця квітня, а цікавість читачів автори вирішили підігріти кількома пікантними кадрами за участю співачки. 

Автором фотосесії стала Крістін Кентенера. На грайливих фото Ріанна постала у білизні власного бренду та звабливих вбраннях. Зірка оголила свої ноги та підкреслила струнку фігуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

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Теги: LifeStyle Музика Ріанна
Джерело: LifeStyle 24
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