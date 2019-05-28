Співачка Ріта Ора приміряла одяг від українського бренду: яскраві фото

349 Читать новость на русском
Ріта Ора приміряла одяг від Наташі Зінько
Ріта Ора приміряла одяг від Наташі Зінько / Instagram / @natashazinko

Українські бренди дедалі більше підкорюють світовий шоу-бізнес. Так, до любителів вітчизняного одягу приєдналась популярна британська співачка Ріта Ора.

У Франції відгримів Каннський кінофестиваль, під час якого Ріта Ора потрапила у неприємний інцидент. Помічниця співачки забула на борту літака валізу з прикрасами та хутром, загальна вартість яких склала 4 мільйонів доларів. 

Читайте також: Від голлівудських красунь до королівських осіб: які зірки приміряли вишиванку

Та кіноподія року завершилась, а артистка, забувши про всі негаразди, повернулась до свого звичного ритму життя. Ріта Ора запланувала чимале турне, в рамках якого виступила на Big weekend 2019. Виступ організували представники радіо BBC.

Не тільки феєричне шоу Ріти Ори привернуло увагу ЗМІ, але і її новий сценічний костюм. Вбрання складалось з рожево-помаранчевого боді, об'ємного піджака в стилі 90-их, колготок у сітку та різнокольорових чобіт. Як виявилось, оригінальне та нетипове вбрання запальна британка придбала із колекції українського дизайнера Наташі Зінько. 

Ріта Ора у вбранні від українського бренду
Ріта Ора у вбранні від українського бренду / Instagram / @natashazinko

Британська співачка Ріта Ора
Британська співачка Ріта Ора / Instagram / @natashazinko

Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @natashazinko


Ріта Ора у Лондоні / Instagram / @natashazinkomagazin

Хто така Наташа Зінько?Наташа Зінько – одна з найбільш відомих українських дизайнерів за кордоном. Модельєр сама родом із Одеси, але ще у 2011 році емігрувала до Великобританії, де живе і досі. Згодом вона відкрила свій магазин у Лондоні, який часто відвідують знаменитості. Зокрема, у вбранні від Наташі Зінько засвітилась Дженніфер Лопес. 

Під час Лондонського тижня моди дизайнер часто презентує нові колекції одягу. Окрім цього, її бренд розробляє оригінальні прикраси. 

blog_ava
Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
сьогодні
39916
Теги: Новини України LifeStyle Музика Стиль і мода Великобританія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
сьогодні 11:22 "Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
Юлія Ліпенцева 971
Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
27 травня 16:03 Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
Марія Ягодка 856
"Аладдін": килим, лампа, три бажання
27 травня 12:31 "Аладдін": килим, лампа, три бажання
Юлія Ліпенцева 735
День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
26 травня 17:01 День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
24143
Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
26 травня 16:30 Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
Юлія Михайлова 2847
Новини
Більше новин
Залиште відгук