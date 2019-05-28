Співачка Ріта Ора приміряла одяг від українського бренду: яскраві фото

Українські бренди дедалі більше підкорюють світовий шоу-бізнес. Так, до любителів вітчизняного одягу приєдналась популярна британська співачка Ріта Ора.

У Франції відгримів Каннський кінофестиваль, під час якого Ріта Ора потрапила у неприємний інцидент. Помічниця співачки забула на борту літака валізу з прикрасами та хутром, загальна вартість яких склала 4 мільйонів доларів.

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Та кіноподія року завершилась, а артистка, забувши про всі негаразди, повернулась до свого звичного ритму життя. Ріта Ора запланувала чимале турне, в рамках якого виступила на Big weekend 2019. Виступ організували представники радіо BBC.

Не тільки феєричне шоу Ріти Ори привернуло увагу ЗМІ, але і її новий сценічний костюм. Вбрання складалось з рожево-помаранчевого боді, об'ємного піджака в стилі 90-их, колготок у сітку та різнокольорових чобіт. Як виявилось, оригінальне та нетипове вбрання запальна британка придбала із колекції українського дизайнера Наташі Зінько.



Ріта Ора у вбранні від українського бренду / Instagram / @ natashazinko



Британська співачка Ріта Ора / Instagram / @ natashazinko



Ріта Ора / Instagram / @ natashazinko



Ріта Ора у Лондоні / Instagram / @natashazinkomagazin

Хто така Наташа Зінько?Наташа Зінько – одна з найбільш відомих українських дизайнерів за кордоном. Модельєр сама родом із Одеси, але ще у 2011 році емігрувала до Великобританії, де живе і досі. Згодом вона відкрила свій магазин у Лондоні, який часто відвідують знаменитості. Зокрема, у вбранні від Наташі Зінько засвітилась Дженніфер Лопес.



Під час Лондонського тижня моди дизайнер часто презентує нові колекції одягу. Окрім цього, її бренд розробляє оригінальні прикраси.