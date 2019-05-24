Співачка Ріта Ора втратила прикраси на 4 мільйони доларів

популярна британська співачка Ріта Ора замість того, щоб насолоджуватись відпочинком у Франції, змушена перейматись через неприємний інцидент. Її помічниця загубила прикраси, вартістю 4 мільйони доларів.

Як повідомляє видання People, артистка вирішила взяти участь у Каннському кінофестивалі, обравши одну із вечірок в рамках події. Однак її мандрівка обернулась неприємністю.

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Зірка прилетіла до Франції заздалегідь, 16 травня. Супроводжували Ріту Ору її помічники, які дбали про багаж та вбрання, яке артистка мала приміряти на світські заходи. Проте прикраси, вартість яких складала щонайменше 4 мільйонів доларів, залишились на борту літака. Коштовності забула помічниця Ріти Ори, яка спеціально брала валізу як ручну поклажу, щоб контролювати їх перевезення. Про втрачений багаж дівчина згадала, покидаючи аеропорт, коли літак вже вирушив з Ніцци до Лондона.

Наразі Ріта Ора не змогла повернути свою валізу. За словами представників артистки, вона втратила не тільки прикраси, але й дороге хутряне манто.

Неприємність аж ніяк не повпливала на участь Ріти Ори у Каннському кінофестивалі. Перед камерами співачка постала у білій сукні з пікантним декольте. На артистці красувались прикраси, однак не з тієї колекції, яку вона планувала презентувати у Франції.