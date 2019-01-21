Співачка Ріта Ора взяла участь у сексапільній фотосесії в стилі Бейонсе: фото 18+

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Співачка Ріта Ора взяла участь у сексапільній фотосесії
Співачка Ріта Ора взяла участь у сексапільній фотосесії / static.standard.co.uk

Британська співачка Ріта Ора невдовзі отримає звання найнепередбачуванішої зірки сучасного шоу-бізнесу. У мережі вона публікує все нові відверті фото, які можуть здивувати.

Днями Ріта Ора поділилась результатами гарячої фотосесії. Автором зйомки була талановита представниця студії Blair Brown, з якою зірка вже неодноразово співпрацює. 

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Перед камерою Ріта Ора постала у досить незвичному образі, в якому виднілись оголені груди. Артистка приміряла піджак на голе тіло та не застебнула ґудзик на вбранні. Поверх тіла зірка накинула прозору тканину, що додала звабливості її образу. 

Ріта Ора приміряла сексуальний образ
Ріта Ора приміряла сексуальний образ / Instagram / @ritaora

Зваблива Ріта Ора
Зваблива Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Гарячі знімки співачки Ріти Ори
Гарячі знімки співачки Ріти Ори / Instagram / @ritaora

Така фотосесія нагадала славнозвісне фото Бейонсе, яке артистка зробила під час своєї вагітності. Поп-діва теж прикрила тіло фатином та зробила яскравий макіяж з акцентом на губи. 

Вагітна Бейонсе
Вагітна Бейонсе / Instagram / @beyonce

Теги: LifeStyle Музика Еротика
Джерело: 24 Канал
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