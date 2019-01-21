Співачка Ріта Ора взяла участь у сексапільній фотосесії в стилі Бейонсе: фото 18+

Британська співачка Ріта Ора невдовзі отримає звання найнепередбачуванішої зірки сучасного шоу-бізнесу. У мережі вона публікує все нові відверті фото, які можуть здивувати.

Днями Ріта Ора поділилась результатами гарячої фотосесії. Автором зйомки була талановита представниця студії Blair Brown, з якою зірка вже неодноразово співпрацює.

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Перед камерою Ріта Ора постала у досить незвичному образі, в якому виднілись оголені груди. Артистка приміряла піджак на голе тіло та не застебнула ґудзик на вбранні. Поверх тіла зірка накинула прозору тканину, що додала звабливості її образу.



Ріта Ора приміряла сексуальний образ / Instagram / @ritaora



Зваблива Ріта Ора / Instagram / @ritaora



Гарячі знімки співачки Ріти Ори / Instagram / @ritaora

Така фотосесія нагадала славнозвісне фото Бейонсе, яке артистка зробила під час своєї вагітності. Поп-діва теж прикрила тіло фатином та зробила яскравий макіяж з акцентом на губи.



Вагітна Бейонсе / Instagram / @beyonce