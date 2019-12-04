Співачка Ріта Ора закрутила роман із сином Джуда Лоу, – ЗМІ

Популярна британська співачка Ріта Ора має нові стосунки. Зірка закрутила роман з молодшим за нею хлопцем, який виявився сином голлівудського актора Джуда Лоу.

Західні ЗМІ не встигають за особистим життям 29-річної Ріти Ори. Ще на початку року артистку помітили на побаченні з актором Ендрю Гарфілдом, який зіграв "Людину-павука". Однак стосунки зірок були недовготривалими, про що наголошували інсайдери. Днями ж Ріта Ора покинула королівський Albert Hall з 23-річним Рафферті – сином Джуда Лоу.

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Новоспечену пару помітили після церемонії British Fashion Awards, яка пройшла у Лондоні 2 грудня. Упродовж заходу Ріта Ора залишалась на виду у публіки, адже була ведучою грандіозного шоу. Проте вже на вечірці з нагоди вручення премій вона постала перед учасниками Fashion Awards із Рафферті Лоу, підтвердивши романтичні стосунки.

Папараці встигли сфотографувати закоханих, коли вони покидали Albert Hall. Знаменитості ніжно тримались за руки та намагались якомога швидше сісти у власне авто.

За словами інсайдерів The Daily Mail, Ріта Ора та Рафферті Лоу зустрічаються вже кілька тижнів. Зірок зовсім не бентежить 6 років різниці у віці, а син Джуда Лоу налаштований дуже рішуче. Перший публічний вихід пари свідчив, що стосунки переросли на інший рівень, а Ріта і Рафферті більше не мають наміру їх приховувати. А от щодо знайомства, то інсайдери зізнались, що зірки вперше побачились на зйомках "Олівера Твіста".

Всі на знімальному майданчику одразу ж почали говорити про хімію між ними, почалися плітки, і через деякий час фізичний потяг, який відчувався між Рафферті і Рітою, дійсно переріс в щось більше і значуще,

– розповів інсайдер.

Наразі ані Ріта Ора, ані її представники не коментують чуток про новий роман. На інстаграм-сторінці артистки також немає жодного допису, який би свідчив про її нові стосунки.