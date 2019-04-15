Співачка Сабріна Клаудіо вийшла на сцену у прозорому комбінезоні: фото 18+

Американсько-кубинська співачка Сабріна Клаудіо запам'ятається глядачам фестивалю Coachella-2019, адже сама вона могла б з легкістю отримати першість за найпровокативніше вбрання.

У каліфорнійському місті Індіо триває одна з наймасштабніших музичних подій року – фестиваль Coachella-2019. Цей світський захід об'єднав тисячі меломанів, серед яких – знамениті американські моделі, актори та представники шоу-бізнесу. Саме тому виступити на сцені фестивалю мріють чимало артистів.

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У 2019 році поталанило співачці Сабріні Клаудіо, яка запалила на Coachella-2019 з ритмічними треками. Однак не тільки музикою запам'ятається американка, але й провокативним образом.

На сцену Сабріна Клаудіо вийшла без бюстгальтера та у прозорому мереживному комбінезоні чорного кольору. Під одягом виднілись чорні труси та оголене тіло, що виглядало дуже провокативно. Свій образ епатажна Сабріна доповнила мереживними рукавицями.



Сабріна Клаудіо / Getty Images

Мабуть, артистка вже звикла приміряти такі сексапільні речі, адже на її Instagram-сторінці є чимало відвертих знімків. Днями у мережі Сабріна Клаудіо показала бекстейдж зйомки, де вона позувала у спідній білизні та улюблених мереживних рукавицях.