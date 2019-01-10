Співачка Шер продає особняк у Беверлі-Гіллз собі у збиток: фото будинку

Американська поп-співачка Шер вирішила розвіяти міф, що знаменитості продають свою нерухомість, аби заробити на своєму імені. Виконавиця продає свій будинок в елітному районі Беверлі-Гіллз за суму, яка на 70 тисяч доларів менша від тієї, за яку вона його придбала.

72-річна співачка Шер вирішила продати свій особняк, який був побудований у 1957 році, у найбажанішому районі Беверлі-Гіллз під індексом 90210. Про це повідомляє іноземне видання The Daily Mail.

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Перед виконавицею поп-пісень власником нерухомості був знаменитий голлівудський актор Ед О'Нілл. У 2013 році Шер придбала дім за 2,145 000 мільйонів доларів. Після того, як співачка придбала особняк, вона вклала в нього чимало коштів, змінивши деякі деталі в інтер'єрі та екстер'єрі будинку. Однак продати його вирішила ще дешевше. За оновлений в англійському стилі особняк Шер просить 2,075 000 мільйонів доларів.



Будинок Шер у Беверлі-Гіллз / MLS



Балкон будинку / MLS



Одна з кімнат в особняку / MLS



Будинок Шер у Беверлі-Гіллз / MLS



Кухня в домі Шер / MLS