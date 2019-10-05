Співачка Sia страждає від неврологічного розладу: подробиці

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Sia
Sia / www.gettyimages.com

43-річна австралійська співачка Sia, повне ім'я якої Сіа Кейт Ізабель Ферлер, зізналася, що має неврологічний розлад– синдром Елерса–Данлоса.

Про це співачка вперше повідомила у своєму мікроблозі у твіттері. Синдром Елерса–Данлоса також називають "гіпереластичністю шкіри".

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Sia вирішила заговорити про захворювання з метою підтримки інших людей, які страждають від фізичного чи емоційного болю. Жінка написала, що життя є дуже складним, але "треба пам'ятати, що ви – не самотні".

Привіт. Я страждаю на неврологічне захворювання, синдром Елерса–Данлоса, і я просто хотіла сказати тим, хто страждає від болю, будь то фізичний чи емоційний, я люблю тебе, продовжуй триматися. Життя дуже важке. Біль деморалізує, але ви не одні,
– заявила Sia.

sia
Sia / Getty Images

Синдром Елерса–Данлоса – це група генетичних розладів сполучної тканини, яка вражає принаймні одного з 5000 осіб у всьому світі.. Симптоми можуть включати надгнучкість кінцівок, болі в суглобах, еластичну шкіру та ненормальне утворення рубців.

Різновидом синдрому Елерса-Данлоса, яке пригнічує здатність її організму виробляти колаген, страждає 28-річна Сара Гертс. Жінка протягом довгого часу соромилася своєї шкіри, яка є зморшкуватою і нееластичною.

Але з часом Сара зрозуміла, що не варто приховувати своє тіло. Відтак Гертс навчилась любити себе і почала відверто ділитися знімками у соціальних мережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Geurts (@sarageurts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Geurts (@sarageurts)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові хвороби
Джерело: LifeStyle 24
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