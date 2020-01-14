Співачка Sia зізналася, що всиновила хлопчика: деталі особистого життя зірки

Ще минулого року 44-річна джазова виконавиця родом з Австралії оголосила, що має бажання взяти під опіку 16-річного темношкірого сироту Дасані. Хлопчик став героєм документальної стрічки "Foster", яка присвячена проблемі дітей, що живуть у названих сім'ях. Тоді виконавиця не залишилася байдужою до його історії, тому припускають, що юнак став членом родини Sia.

Співачка Sia дала відверте інтерв'ю для видання GQ, у якому відверто розповіла про своє особисте життя. Виявляється, минулоріч зірка всиновила сина й з головою поринула у материнство, не залишаючи місця для серйозних стосунків після болісних розставань.

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Припускають, що всиновленим нащадком виконавиці міг стати 16-річний темношкірий Десані. Підліток став одним з персонажів стрічки "Foster", яка оприлюднює проблеми дітей, що живуть в сиротинцях чи прийомних родинах.

У фільмі розповідають про американську систему опіки ті, хто знає про неї особисто. Так, історія хлопчика не залишила байдужою зірку, яка навесні минулого року на особистій сторінці в твіттері оголосила про намір всиновити юнака.

Коли Десані було 4 роки, на його очах батько вбив матір. Тоді він опинився під опікою родичів, у домі яких страждав від фізичного насилля. Згодом він опинився у будинку для неповнолітніх сиріт.



Foster / Screenshot / YouTube

У розмові з журналістами співачка не стала називати вік та ім'я хлопчика, проте, судячи з усього, материнство дарує їй неповторні емоції.

Sia також промовилася про почуття. Всупереч упередженням залишатися самотньою до кінця життя, з колегою ді-джеєм Diplo їх пов'язують не лише професійні стосунки.

Більшу частину спільного часу ми з ним витрачаємо, намагаючись не займатися сексом, оскільки нас пов'язують ще і ділові стосунки. Це складно, тому що він дуже гарячий,

– відверто розповіла виконавиця.

Проте назвати ці стосунки серйозними зірка не може. Її, безумовно, тішить, що Diplo один чоловіків, які не встояли перед її сексуальністю, але Sia більше не готова віддавати всю себе чомусь, окрім материнства та творчості. Проте вона не приховує, що їх обох цікавить "божевільний секс без зобов'язань".