Співачка Сіара повністю роздягнулась для обкладинки альбому: гарячі фото

Одна з найвідоміших американських співачок та композиторів Сіара вирішила привернути увагу прихильників до її нового студійного альбому. Для цього артистка зробила сексапільні фото, які вже розбурхали мережу.

Ще з 2015 року прихильники Сіари очікують на появу її нових пісень та платівки. Та зірка не поспішала презентувати новинки своєї творчості, розтягнувши творчу паузу на довгі 4 роки.

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Днями співачка таки презентувала 7 студійний альбом із назвою "Beauty Marks", який привернув чималу увагу ЗМІ та громадськості. І справа не тільки в стильній музиці та дуетам із популярними артистами, але й сексапільній обкладинці. Перед камерою зваблива Сіара постала у чорній водолазці, прикрасах з іменем зірки та зі сплетеним волоссям у хвіст з косою. При цьому артистка забула про спідню білизну, показавши свої оголені сідниці.

Відомо, що автором гарячої зйомки була український фотограф Саша Самсонова. Митець вже не вперше співпрацює з американськими знаменитостями, адже вже тривалий час живе у Лос-Анджелесі. Зокрема, часто до Саші Самсонової звертається Хейлі Болдуін, Кайлі та Кендалл Дженнер, для яких фотограф створює оригінальні і досить пікантні світлини.

Ймовірно, такий успіх фотографа привернув увагу й Сіари. Для реклами свого нового студійного альбому зірка не тільки позувала у чорній водолазці, але й повністю роздягнулась. Інтимні місця Сіара грайливо прикрила, обравши для цього правильну позу.