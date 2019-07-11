Співачка Сіара прийшла на світський захід без спідньої білизни: гарячі фото

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Сіара в сміливій сукні
Сіара в сміливій сукні / www.gettyimages.com

Американська співачка Сіара приголомшила учасників урочистої церемонії ESPY Awards. Зірка прийшла на подію у розкішній сукні без спідньої білизни.

У середу, 10 липня, у Лос-Анджелесі відбулась довгоочікувана подія року – церемонія нагородження ESPY Awards. Захід відбувається щороку у приміщенні Microsoft Theatre. На статуетки претендують найкращі спортсмени та команди, які відзначились значними досягненнями у році. Та серед запрошених гостей були не тільки лауреати премії, але й знаменитості, які прийшли підтримати своїх фаворитів. 

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Особливу увагу на червоній доріжці привернула 33-річна Сіара. Для публічного виходу артистка вбрала розкішну чорну сукню з пікантною зоною декольте. У вбранні зірка оголила свої пишні груди, тому всі учасники події могли побачити відсутність спідньої білизни у Сіари. Та на цьому сексуальний образ не завершився: сукня мала розріз на нозі, що виглядало дуже спокусливо. 

До сміливого вбрання розкішна Сіара підібрала босоніжки на підборах. Діамантові прикраси, розплетене волосся та ефектний макіяж з акцентом на очі завершили look артистки. 

Сіара в сексуальній сукні
Сіара в сексуальній сукні / Фото Getty Images

Артистка не тільки була запрошеною гостею на церемонії. Під час ESPY Awards вона з чоловіком Расселом Вілсоном вийшла на сцену, щоб вручити одну з нагород. 

Сіара з чоловіком Расселом
Сіара з чоловіком Расселом Вілсоном / Фото Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
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