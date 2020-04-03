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Співачка Sonya Kay розсекретила бюджет весілля: у скільки їй обійдеться свято

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Співачка Sonya Kay / Instagram / @sonyakayofficial

Українська співачка Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич) активно готується до весілля, яке має відбутися вже в червні цього року. Племінниця легендарної Софії Ротару зізналася, у скільки їй обійдеться свято мрії та поділилася секретами найголовнішого дня в житті.

Sonya Kay не приховує, що щаслива, адже поруч із нею коханий чоловік. Вона не любить виставляти особисте життя на показ і не часто про нього розповідає. Проте інколи робить винятки і ділиться цікавими подробицями. Артистка зізналася, що довгоочікуване весілля відбудеться 7 червня, а також розповіла детальніше про нього у програмі "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1".

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Виконавиця каже, що розкішне та вишукане свято буде в одному із найдорожчих закладів Києва. Підготовка до нього триває майже рік. Майбутнє подружжя не випадково вибрало дату 7 червня. Хоча це й буде понеділок, але вихідний день, оскільки на це число припадає свято Трійці. Загалом молодята очікують близько вісімдесяти п'яти гостей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Зіркова наречена розповіла, що на весіллі виступатиме кавер-гурт, а серед запрошених артистів співатиме Ivan Navi. Також вона назвала імена ведучих. Найголовніший день в житті закоханих проведуть український шоумен Анатолій Анатоліч і радіоведуча Марія Виноградова. Щодо танців, то спеціально на весілля Sonya Kay прилетять артисти з Молдови. Ось такий слад розважатиме гостей співачки.

На весіллі буде присутня і тітка артистки – Софія Ротару. Саме там вона познайомиться із обранцем племінниці, адже вони ще жодного разу не бачилися.

Sonya Kay зазналася, що свято обійдеться їй приблизно у 100 тисяч доларів. Половину суми платитимуть батьки, а іншу половину – наречені.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Додамо, що зовсім недавно, 24 березня, стало відомо, що пішов з життя батько Sonya Kay Сергій Хлябич. Він був досить відомим чернівецьким бізнесменом, генеральним директором компанії "Мавекс". Для рідних смерть Сергія стала шокуючою новиною, адже він був здоровим і не скаржився на погане самопочуття. Попри те, що батька більше немає, співачка вирішила не скасовувати весілля, адже він дуже чекав цього дня. 

Та оскільки у світі триває спалах пандемії коронавірусу, багато свят доводиться переносити чи скасовувати, тому весілля Sonya Kay також під загрозою. Його доля залежатиме від того, як розгортатиметься ситуація з COVID-19. Сподіваємося, що захворювання не стане на заваді свята і все буде так, як про те мріють закохані.

Sonya Kay у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Зіркові весілля LifeStyle
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