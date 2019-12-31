Співачка Sonya Kay зізналась, як познайомилась зі своїм нареченим

Українська співачка Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич) не приховує від прихильників, що щаслива. Артистка готується до розкішного весілля, яке пройде вже у 2020 році. В ексклюзивному інтерв'ю журналістам LifeStyle 24 вона розповіла, як пройшла її перша зустріч із загадковим бойфрендом.

Успішна артистка Sonya Kay залюбки демонструє фото в купальнику, однак своє приватне життя воліє тримати у секреті. Для журналістів LifeStyle 24 вона зробила невеликий виняток та пригадала, як пройшло її перше знайомство з бойфрендом, який вже у 2020-му стане її законним чоловіком.

Читайте повне інтерв'ю: Навіть через біль і страх йду вперед, – Sonya Kay розповіла про творчість і майбутнє весілля

За словами знаменитості, її коханий – професійний спортсмен. Чоловік запросив харизматичну Sonya Kay на один з хокейних матчів у Києві, в якому він брав участь. Саме там спортсмен заявив, що артистка буде його дівчиною, з чим Софія погодилась.

Він був у Києві, мав заплановану гру. Запросив мене на матч, а коли я прийшла, сказав: "Все, ми будемо зустрічатись". Я відповіла: "Добре",

– пригадала Sonya Kay.

Наразі співачка не планує показувати обличчя свого обранця, демонструючи у мережі загадкові кадри з коханим. Однак Sonya Kay не приховує: її майбутній чоловік молодший на 3 роки. Різниця у віці не бентежить артистку, адже у її батьків така ж ситуація.

"Він на три роки за мене молодший, як і батько від мами. Підкорив він мене всім: добротою, ставленням, про яке я завжди мріяла, і найголовніше, що він підтримує те, що я роблю. Я також вболіваю за нього", – зазначила співачка.

Ексклюзивно для LifeStyle 24 артистка розповіла, що вже на початку 2020 року готує для меломанів сюрприз. Sonya Kay презентує ліричний трек, присвячений нареченому.

Наступна пісня, яку ми будемо випускати у 2020 році, буде присвячена саме йому. Коли я записувала трек, він був поруч. В принципі, я всі пісні співаю з емоціями і намагаюсь ставити образи, щоб слухач згадав історії з власного життя під час прослуховування. Коли я записувала цю пісню, всю себе віддала, тим паче, він сидів навпроти,

– поділилась Sonya Kay.

Як виявилось, у зіркової пари є багато спільного. Sonya Kay зізналась, що під час навчання у Великобританії також займалась хокеєм, але не на льоду, а на траві. Спорт приніс їй навіть суттєву перемогу: дівчину назвали "Гравцем року".

"Раніше я теж займалась хокеєм, але на траві. Теж була в команді у Великобританії. Трішки похизуюсь: колись отримала відзнаку як найкращий гравець року. Мабуть, ще це нас дуже зблизило", – додала вона.