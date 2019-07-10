Співачка Світлана Лобода вкрала чуже приватне фото і поглузувала з його автора

Співачка Світлана Лобода, яка гастролює у Росії, відзначилася черговим скандалом. Артистка опублікувала на своїй сторінці фото, на якому нібито вона оголеною стоїть на голові на пірсі.

"Встала в позу. У Нижньому Новгороді я встану на сцені", – додала у підписі в Instagram Лобода. Разом з цим, Світлана не позначила справжнього автора фото, тим самим спробувала видати дівчину на фото за себе.

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Спершу шанувальники артистки писали їй компліменти, але таки згодом стало відомо, що співачка насправді вкрала знімок у дівчини Nude Yoga Girl. Відома блогерка публікує свої оголені фото, на яких вона позує в різних асанах з йоги та приховує своє обличчя.

Після того, як стало відомо про крадіжку приватного фото, Лобода заблокувала деяких користувачів в мережі та видаляла негативні коментарі і звинувачення, зокрема й від самої авторки знімка.

Фото, яке опублікувала Світлана Лобода 10 липня 2019 року:



Лобода видала чуже фото за своє / Скріншот

Фото, яке опублікувала блогерка Nude Yoga Girl 26 травня 2019 року:



Оригінальне фото / Instagram / @nude_yogagirl / Скріншот

Після шквалу критики Світлана Лобода вирішила "покращити" ситуацію та виправдати себе. Для цього вона глузливо звернулася до блогерки в Instagram-Stories.

"Дорогенька, я ж не казала, що це я", – сказала Лобода та додала жартівливі "емоджі". Після цього гастролерка Росії вирішила припинити розмову з автором фото, зухвало заблокувавши її у соціальній мережі.



Пубілкації Світлани Лободи в Instagram-Stories @lobodaofficial / Скріншот