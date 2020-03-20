Співачка TAYANNA приголомшила прихильників яскравим кольором волосся: фото

Поки всі українці залишаються на карантині, співачка TAYANNA вирішила трішки розбавити стрічку інстаграму новиною не про коронавірус. Артистка показала результати ефектної фотосесії, на якій постала з жовтим волосся.

Новий імідж TAYANNA доповнила короткими шортами і топом, які додали пікантності світлині. Жовте волосся артистка заплела у звичну ретро-зачіску, яка вже стала частиною її сценічного образу.

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"Жіноча енергія – особлива сила, за допомогою якої жінка може змінювати світ. Тому нам, дівчатам, потрібно постійне джерело для поповнення запасів енергії", – написала TAYANNA у дописі, натякнувши на причину зміни іміджу.

Навесні співачка готує до випуску новий альбом, який вийде із назвою "Жіноча сила". Ймовірно, нове фото – частина рекламної кампанії, яку TAYANNA вже запустила у мережі.

Чимало прихильників поцікавились у коментарях, чи співачка на тривалий час змінила імідж. І хоч TAYANNA не дала відповіді на ці питання, вже на наступному фото позувала зі своїм звичним кольором волосся.