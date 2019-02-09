Співачка TAYANNA розбурхала мережу грайливими фото в ліжку

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Співачка TAYANNA показала фото в ліжку
Співачка TAYANNA показала фото в ліжку / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA, менш відома як Тетяна Решетняк, взяла участь у пікантній зйомці. Артистка приміряла приталену міні-сукню та грайливо позувала перед камерою.

Попри стрімку вокальну кар'єру TAYANNA не забуває про своїх прихильників у мережі. Щоразу зірка ділиться все новими яскравими кадрами з її буднів та хизується своїми стильними образами. 

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Однак днями артистка приголомшила пікантними кадрами. Перед камерою зваблива TAYANNA постала у міні-сукні з чималим декольте. Розплетене хвилясте волосся та прикраси завершили її сміливий look. 

У сексапільному образі TAYANNA вмостилась на ліжку, що додало ще більшої грайливості кадрам. Самі ж фото автор зйомки вирішив зробити у чорно-білих тонах.

Співачка TAYANNA в пікантній зйомці
Співачка TAYANNA в пікантній зйомці / Instagram / @tayanna_reshetnyak

TAYANNA приміряла сексапільний образ
TAYANNA приміряла сексапільний образ / Instagram / @tayanna_reshetnyak

У дописі співачка додала хештег назви своєї нової пісні "Очі", яка мала зазвучати на Нацвідборі до Євробачення-2019. Тому, ймовірно, пікантними знімками TAYANNA підігріла цікавість прихильників до своєї творчості. 

Нова пісня TAYANNA "Очі": дивіться відео

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика TAYANNA
Джерело: 24 Канал
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