Співачка Tayanna зробила неоднозначну заяву щодо участі в Нацвідборі до "Євробачення 2019"

Українська співачка Tayanna, менш відома як Тетяна Решетняк, здивувала завою щодо Нацвідбору до "Євробачення 2019". Артистка, яка 2 роки поспіль намагалась потрапити на міжнародний конкурс, неоднозначно прокоментувала свою участь у шоу.

У лютому в Україні відгримить очікуване шоу – Нацвідбір до "Євробачення 2019". Як і в попередні роки, популярні вокалісти позмагаються за можливість представити країну на міжнародному шоу. Tayanna у програмі "Світське життя" зізналась, що після 2 років боротьби за перемогу в Нацвідборі не знає, чи прийде на проект. Однак відповідь на це питання знає Андрій Данилко.

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Мені здається, що про це треба спитати у Данилка,

– неоднозначно заявила Tayanna.

Згодом артистка пояснила свій коментар. За її словами, після Нацвідбору до "Євробачення 2018" Андрій Данилко зізнався, що якби його не було в суддівському журі, Tayanna поїхала б на міжнародний конкурс. Саме через це зірка зазначила, що тільки від харизматичного продюсера та артиста залежить її участь у Нацвідборі.

Окрім цього, Tayanna спростувала чутки про таємні заручини. Розмови про майбутнє весілля Тетяни Решетняк з'явились після публікації фото у весільній сукні. Однак артистка запевнила, що це нічого не означає, а такими фотосесіями вона намагається "напророчити заміжжя".

"Я собі пророчу. Так буває, ходять спочатку дивляться квартири, будинки для того, щоб медитувати на них і побачити в майбутньому. Я так само приміряю весільні сукні, щоб напророчити собі весілля", – додала Tayanna.