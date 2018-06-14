Співачка Тіна Кароль отримала нагороду на міжнародному кінофестивалі: несподівані деталі

Тіна Кароль талановита не тільки як співачка, але й як акторка. У мережі зірка похизувалась черговим досягненням – отриманням кінопремії за участь у фільмі "Колишні".

За майстерне втілення непростої історії молодої жінки Тіна Кароль отримала нагороду кінофестивалю SFAAF у номінації "Найкраща жіноча роль". Окрім цього, відзнаку отримав і режисер кінострічки Євген Баранов, який майстерно створив інтелектуальне короткометражне кіно "Колишні".

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Фільм "Колишні" здобув перемогу на кінофестивалі SFAAF відразу у двох номінаціях. Вітаю всю команду з ще однією перемогою!

– написала Тіна Кароль.

Як відомо, у червні Тіна Кароль анонсувала вихід короткометражного фільму "Колишні", в якому вона зіграла головну роль. Для зйомок зірка кардинально змінила імідж: перед глядачами вона постала з коротким темним волоссям.

За сюжетом, молода жінка намагається побудувати міцні стосунки з хлопцем. Однак її завжди переслідують фантоми колишніх чоловіків. Головна героїня повинна прийняти нелегке рішення – жити минулим чи сьогоденням.

Що таке SFAAF?South Film and Arts Academy Festival – це фестиваль, який базується в Чилі. На перемогу в десятках номінаціях можуть претендувати всі автори кінострічок, які подали заявку на міжнародний кінофестиваль. Вагомим критерієм для розгляду короткометражних фільмів SFAAF є наявність іспанських або англійських субтитрів. Щомісяця члени журі представляють переможців кінопремії, презентуючи їх роботи на своєму офіційному сайті.