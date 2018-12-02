Співачка Віра Брежнєва потрапила до "чорного списку" російського телеканалу: несподівані деталі

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Співачка Віра Брежнєва потрапила до "чорного списку" російського телеканалу
Співачка Віра Брежнєва потрапила до "чорного списку" російського телеканалу / Instagram / @ververa

Хоч українка Віра Брежнєва давно переїхала до Росії, де виступає та записує нові пісні, вона все рівно стикається з неприємностями. Днями зірку внесли до "чорного списку" телеканалу "НТВ".

Як повідомляє російський "Собеседник", Віра Брежнєва отримала нагороду "Вища ліга". Для церемонії артиcтка скасувала чимало справ, аби виступити на головній сцені російської премії з хітом "Ты – мой человек".

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Я вперше на цій премії, вперше була номінантом і вперше отримала прекрасну "Золоту Сирену" від "Новое радио". Здається, це найважча нагорода, яку приємно тримати в руках. Таке враження, що це наш "Оскар",
– із захватом зізналась Віра Брежнєва росЗМІ.

Однак виступ співачки не покажуть на телеканалі "НТВ", де транслюватимуть церемонію. Таке радикальне рішення прийняло керівництво каналу. Наразі невідомо, чому співачка опинилась у "чорному списку" російського "НТВ". За інформацією ЗМІ, це могло статись через те, що Віра Брежнєва кілька разів ігнорувала журналістів каналу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

 

Теги: LifeStyle Музика Російські гастролери Віра Брежнєва Скандал
Джерело: Lifestyle
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