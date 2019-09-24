Співачка Яна Соломко розлучилась з чоловіком

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Яна Соломко розлучилась з чоловіком після 4 років шлюбу
Яна Соломко розлучилась з чоловіком після 4 років шлюбу / Viva!

Українська виконавиця Яна Соломко, більш відома як SOYANA, вже рік не живе зі своїм чоловіком Олегом Солодуховим та офіційно розлучена з ним. Про це повідомив фанатам сам ексчоловік, а інформацію про розлучення підтвердив у коментарі для LifeStyle 24.

На офіційній сторінці Яни Соломко в інстаграмі з’явилось нове фото, на якому артистка позує разом із американським виконавцем Джейсоном Деруло. На знімку Яна назвала його другом, одна бізнесмен Солодухов вирішив розвіяти всі здогадки прихильників. Згідно з інформацією видання "Viva!", чоловік опублікував на своїй сторінці у фейсбуці допис, де заявив про розлучення, однак наразі цієї заяви на сторінці немає. 

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Яна Соломко розлучилась з чоловіком
Яна Соломко і її друг-американець Джейсон Деруло / Instagram / @yana.solo

Як я розумію, "друзі" перестали бути таємницею. Офіційно. Щоб уникнути подальших запитань і домислів, поспішаю повідомити – ми з Яною вже рік не живемо разом і офіційно в розлученні. Яні бажаю всього найкращого у всіх її починаннях. Але в цій шоу-бізнесової двіжушці я був зайвий. Щиро бажаю їй бути щасливою. Всім мир! 
– заявив ексчоловік Соломко.

Таким чином Олег натякнув на ймовірний роман Яни з американцем, втім, від будь-яких інших коментарів утримався. Журналісти LifeStyle 24 також звернулись до Олега з офіційним коментарем, де чоловік підтвердив інформацію про розлучення.

Відомо, що пара перебувала у шлюбі з 2014 року. Розкішна весільна церемонія відбулась на Домінікані. В Яни та Олега є спільна донька Кіра.

Олег Солодухов і Яна Соломко розлучились
Весілля Олега Солодухова і Яни Соломко у 2014 році / Viva!

Хто така Яна Соломко?30-річна виконавиця стала відома українському глядачу ще у 2011 році, коли взяла участь у знаменитому реаліті-шоу "Холостяк", де дійшла до фіналу проекту. З дитинства дівчина захоплюється вокалом, відтак свого часу потрапила у телевізійний проект "Шанс", а згодом і "засвітилась" на "Американському шансі" завдяки Ігореві Кондратюку. У 2012 році була учасницею музичного гурту "Real O", але згодом пішла звідти і тепер Яна активно займається сольною кар’єрою.

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Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
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