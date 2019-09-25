Співачка Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення: Я бажаю йому тільки щастя і любові!

Українська співачка Яна Соломко порушила мовчання та прокоментувала розлучення з бізнесменом Олегом Солодуховим. Відомо, що пара близько року не живе разом та вже як 2 місяці перебуває у розлученні.

Днем раніше, 24 вересня, ексчоловік Соломко, Олег Солодухов, заявив, що він вже деякий час як перебуває у розлученні зі співачкою. Цю інформацію він підтвердив і журналістам LifeStyle 24. Чоловік також натякнув на новий роман Яни з американцем Джейсоном Деруло, з яким артистка нещодавно оприлюднила фото в Instagram.

Читайте також: Співачка Яна Соломко розлучилась з чоловіком



Яна Соломко і її друг-американець Джейсон Деруло / Instagram / @yana.solo

Чому Соломко приховувала розлучення

Першу реакцію на заяву Олега Солодухова про розлучення Яна Соломко дала виданню "КП" в Україні", де зазначила, що своє розлучення вона хотіла приховати від публіки через доньку Кіру.

Не хотіла про це говорити, тому що вважаю, що розлучення – це трагедія для родини, і донька, яка скоро буде дорослою, не повинна про це читати в пресі. Пара повинна з'ясовувати стосунки між собою, не виносячи сміття з хати. Але якщо Олег захотів це зробити публічним – окей, це його право,

– заявила Соломко.

Причетність до шоу-бізнесу

У першій заяві Солодухова йшлось про те, що йому ніколи не подобалась вся "шоу-бізнесова двіжуха", в якій перебувала його дружина, але Яна це заперечила, хоч і додала, що він був зайвим у цій сфері.

"Він хотів бути "в шоу-бізнесовій двіжушці" і йому це подобалося. Він завжди намагався підтримувати мене. Можливо, не вийшло ... Хоча останні п'ять років у мене більше двіжухи було на кухні і в дитячій, ніж на сцені! Я, насправді, люблю домашнє вогнище, я сімейна людина!" – пояснила знаменитість.

З ким залишилась донька

30-річна Соломко додала, що їхні відносини вже давно йшли до того, щоб бути завершеними. Тривалий час пара намагалась зберегти стосунки, однак "накопичилося взаємних претензій і образ", які привели до образ: "Це можна описати банальною фразою – "не зійшлися характерами".

Щодо спільної доньки Кіри, то дівчина залишилась жити з матір’ю після розлучення. Однак Яна наголосила, що завжди рада бачити батька дитини у своєму будинку.

Кірочка живе зі мною. Але ми часто їздимо до тата і завжди раді бачити його і чекаємо в гості. Я абсолютно щиро кажу – наші двері для нього відкриті завжди! Ще раз підкреслити, що я бажаю тільки щастя і любові своєму колишньому чоловікові Я хочу, щоб він був успішним, коханим і люблячим чоловіком і батьком,

– підсумувсала співачка.

Хто така Яна Соломко?30-річна виконавиця стала відома українському глядачу ще у 2011 році, коли взяла участь у знаменитому реаліті-шоу "Холостяк", де дійшла до фіналу проекту. З дитинства дівчина захоплюється вокалом, відтак свого часу потрапила у телевізійний проект "Шанс", а згодом і "засвітилась" на "Американському шансі" завдяки Ігореві Кондратюку. У 2012 році була учасницею музичного гурту "Real O", але згодом пішла звідти і тепер Яна активно займається сольною кар’єрою. У 2014 році одружилась із бізнесменом Олегом Солодуховим та народила від нього доньку Кіру.