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Співачку Асію Ахат госпіталізували: артистка перенесла операцію

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Асія Ахат перенесла операцію
Асія Ахат перенесла операцію / Instagram / @ahhattassia

Українська співачка та скрипалька Асія Ахат потрапила до лікарні. Зірка показала перші фото зі шпиталю та зізналась, що пережила лапароскопію.

Відповідною інформацією Асія Ахат поділилась на інстаграм-сторінці. За її словами, все сталось "швидко, боляче та несподівано". Коли артистці стало погано, вона була у своєму будинку з сім'єю та подругою. Тому рідні одразу ж доправили Асію Ахат до шпиталю.

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Після огляду співачки до клініки викликали хірургів, які й провели лапароскопію. Операція пройшла успішно, тому наразі Асія Ахат оговтується від пережитого на лікарняному ліжку. 

Лапароскопія  – це сучасний метод хірургії, який проводять завдяки лапароскопа. Зазвичай, операцію проводять в черевній або в тазовій порожнинах. 

"Ось тепер у мене немає нічого зайвого!.. Як зазвичай буває в таких випадках, все сталося швидко, боляче, неочікувано. Слава Богу, мені пощастило", – розповіла Асія Ахат.

Хто така Асія Ахат? 
Це знаменита українська співачка, яка виконує треки у супроводі скрипки, через що отримала шалену популярність. Асія Ахат випустила кілька успішних альбомів як вокалістка, а з 2011 вирішила виступати з сучасно скрипковою програмою, що сподобалось меломанам. 

Справжнє ім'я Асії Ахат – Інеса Данілова. У 54 рокивона може похизуватись не тільки успіхом на сцені, але й міцним шлюбом. Артистка заміжня з відомим бізнесменом Ігорем Баленко, який є співвласником мережі магазинів "Фуршет". Пара виховує 13-річного сина Філіпа. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Зіркові хвороби Новини LifeStyle LifeStyle
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