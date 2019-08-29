Співачку Alina Pash звинуватили у непатріотизмі та гастролях в Росії: відповідь артистки

Українська співачка Alina Pash потрапила у досить гучний скандал. Після її виступу на День Незалежності в архіві артистки знайшли фото у вбранні, що нагадувало російський прапор. Відтак сторінку Alina Pash засипали гнівними повідомленнями, на які вона вирішила відреагувати публічно.

Що стало причиною нападу хейтерів?

Як відомо, Хода гідності, які вперше пройшла на День Незалежності в Києві, привернула чималу увагу українців. Люди ретельно дивились за подіями параду та артистами, яких запросили на захід. Серед них – українська реперка Alina Pash.

Читайте також: Хода гідності до Дня Незалежності пройшла у Києві: як реагують українці

На офіційній Instagram-сторінці артистки користувачі мережі знайшли архівне фото, яке викликало чимале обурення. На знімку, опублікованому у 2012 році, видно, що Alina Pash позує у куртці, що нагадала кольори російського прапора. Зірці одразу ж приписали гастролі в країні-агресорі.



Співачка Alina Pash / Instagram / @alinapash

"Краще б параду зовсім не було, ніж такий. Це сором, що артистка, якій все одно де виступати, в Росії чи деінде, потім "репує" перед військом", "Дайте мені пістолет", "Це фіаско. Дякую, що зачитала реп на параді, тим самим плюнула в обличчя всім воїнам. Мені соромно, що я живу з тобою в одній країні", "Московська п*дстилка! 2017 рік, Москва", – написали користувачі мережі. Чимало ж людей стали і на захист артистки.



Alina Pash потерпає від хейтерів / Instagram / @alinapash

Реакція Alina Pash

Однак захистом прихильників Alina Pash вирішила не обмежитись. У відповідь хейтерам вона опублікувала допис, в якому заявила, що відколи створила музичний проєкт у 2018 році, не виступала у Росії. Водночас вона зізналась, що справді у 2017-му відвідувала країну-агресора, як приватна особа.

За час існування проєкту Alina Pash я жодного разу не виступала на території Росії. З моменту виходу першого релізу 2018 року ми отримали десятки пропозицій, які я відхилила. 2017 року за особистими обставинами я була на території Росії, як приватна особа... 2015 року я була на території Криму із музикантами з візитом до родичів членів команди, у яких було весілля,

– заявила Alina Pash.

Не оминула увагою артистка й критику щодо її виступу на День Незалежності. Alina Pash зізналась, що сама написала текст, який зазвучав на параді. Виступ був спланований та не є частиною державного гімну.

"Щодо мого куплету на Майдані: на Ходу гідності я виступила безкоштовно; текст я написала сама, мій виступ – це не паплюження гімну за всіма законами України. І мій куплет не є частиною гімну. Як за задумом, так і суто музично", – додала вона.

Цікаво: Як пройшов День Незалежності в Україні: фото, відео

Водночас Alina Pash звернулась до всіх, хто погрожує їй чи її рідним. Артистка заявила, що за порушення законів такі хейтери можуть нести відповідальність та запросила до особистої зустрічі кожного, хто погрожував їй розправою.

"Погрожувати моїм рідним та мені у вас права немає. За законом України ви нестимете за це кримінальну відповідальність. Але якщо ви все ж думаєте, що побиття жінки змінить ситуацію в країні – приходьте сьогодні після концерту. Ви знаєте, де я буду. Я хочу, щоб ми подивилися один одному в очі. Я вас не боюсь", – зазначила артистка.

Хто така Alina Pash?

Дівчина ще з дитинства захоплювалась музикою та брала участь у різних фестивалях регіонального значення. У 2012 році їй вдалось пройти кастинг до складу дівочого-гурту Real O, пізніше – в "Гарячий шоколад". Згодом підпрацьовувала на бек-вокалі гурту "С.К.А.Й." та в співачки Ірини Білик. Після цього Аліна вирішила піти з великої сцени і займатись музикою у кількох кавер-гуртах.



У 2015 році Alina Pash наважилась взяти участь в телешоу "X-Фактор" 6 сезон. Після цього її кар'єра стрімко пішла вверх і 26-річна Аліна Паш цим скористалась – вона почала випускати сольні композиції, співпрацювати з іншими зірками та стала бажаною гостею на різних світських заходах. У її дебютний альбом ввійшли 10 композицій: Malyy Pintea, Bosorkanya, Bitanga, Techiya, Slukhay, Tamagotchi, Oigaigai, Pintea, Til'ky vverh, Seredyna.