Співачку MARUV пограбували в аеропорту Бориспіль

Скандальна співачка MARUV, яка відмовилася представляти Україну на Євробаченні-2019, стала жертвою грабіжників в одному з найбільших аеропортів України. У неї вкрали прикраси та розтрощили її валізу.

Про неприємний інцидент, який трапився зі співачкою вранці 30 березня, MARUV повідомила на своїй сторінці в Instagram. Епатажна українська зірка розповіла в тимчасових історіях, що вона постраждала в Міжнародному аеропорту Бориспіль від рук зловмисників.

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Співачка поверталася з Тель-Авіва, де напередодні давала концерт. За її словами, грабіжники розтрощили її багаж, на який вона чекала після виходу з літака. Вона зазначила, що в списку вкрадених речей є лише біжутерія. На її думку, грабіжники подумали, що це діаманти і золото, оскільки всі аксесуари зникли.

MARUV порекомендувала своїм шанувальникам пильніше пакувати свій багаж, щоб не бути ограбованими, як вона.



Скріншот з Insta-stories