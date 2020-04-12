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Співачку Тетяну Буланову госпіталізували з підозрою на інсульт: як зараз почувається зірка

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Тетяну Буланову госпіталізували з підозрою на інсульт / Instagram / @bulanova.official

Російська естрадна співачка Тетяна Буланова потрапила до однієї з лікарень Санкт-Петербурга вчора, 11 квітня. У зірки діагностували підозру на інсульт та екстрено госпіталізували в реанімаційне відділення. Представник виконавиці заявив, що сьогодні вона почувається краще, а її стан – стабільний.

Як повідомляє видання ТАСС, 51-річна співачка Тетяна Буланова перебуває в реанімації. Її вимушено госпіталізували з підозрою на інсульт під час того, як зірка робила МРТ у медичному закладі Санкт-Петербурга. Варто зазначити, що зірка має проблеми з серцем. 

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Концертний директор артистки Костянтин Сергєєв заявив, що сьогодні вона почувається краще, а стан її здоров'я не викликає занепокоєння у лікарів. Вже завтра, 13 квітня, медики назвуть дату, коли Тетяна Буланова зможе повернутися додому. 

Вона перебуває в реанімації, стан стабільний. Їй стало краще. Вона під наглядом лікарів. У неї був передінсультний стан. Вона прийшла зробити МРТ, в результаті її залишили в лікарні,
– розповів представник співачки. 

Що відомо про Тетяну Буланову? Російська естрадна співачка і актриса свої перші пісні записала з гуртом "Літній сад". 1996 року Тетяна випустила альбом "Моє російське серце", композиції з якого отримали музичну відзнаку "Золотий грамофон". Саме ця робота принесла їй популярність. Вона кілька разів знімалася в кіно і з'являлася в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бандитський Петербург", "Обережно, модерн!"

Автор: Марина Джура
Теги: Новини Росії Зіркові хвороби LifeStyle
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