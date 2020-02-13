Співачці Камалії повернули викрадений телефон, хоч і видалили всі дані

Українська співачка Камалія поділилась з шанувальниками радісною новиною – їй повернули викрадений телефон, який нещодавно поцупила жінка ромської національності в одному зі столичних дитячих магазинів у ТРЦ. Жінка подякувала усім за великий розголос.

Відомо, що ціна викраденого телефона iPhone Pro Max становила щонайменше 35 тисяч гривень.

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Друзі, повернувся мій телефон! Я вдячна всім, хто допомагав: поліції, друзям, журналістам, які створили такий резонанс і "стимулювали" пошук,

– заявила артистка.

Коли ж Камалія повідомила про пограбування – 11 лютого – чимало коментаторів закидали їй у фінансовій спроможності купити ще не один такий гаджет. Втім, співачка вже пояснила, чому їй був такий важливий пристрій.

"Дехто писав у коментарях, мовляв, не ганьбися, купи новий телефон... Так, можу собі дозволити. Але скажіть, як бути з фотографіями з моїми любими і дорогими людьми?! Але, на жаль, з телефону видалили всі дані. Надалі буду дуже уважною і обережною, і вас застерігаю. Бачите, я вже отримала подарунок до Дня святого Валентина, величезне дякую!" – подякувала артистка.

На запитання підписників, чому ж Камалія все не зберігала на "хмарне" сховище – iCloud – зірка відповіла, що все не встигла зберегти, оскільки переносить дані раз в тиждень.



Камалії повернули викрадений телефон / Скріншот



Камалії повернули викрадений телефон / Скріншот