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Співачці Камалії повернули викрадений телефон, хоч і видалили всі дані

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Камалія / Instagram / @kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія поділилась з шанувальниками радісною новиною – їй повернули викрадений телефон, який нещодавно поцупила жінка ромської національності в одному зі столичних дитячих магазинів у ТРЦ. Жінка подякувала усім за великий розголос.

Відомо, що ціна викраденого телефона iPhone Pro Max становила щонайменше 35 тисяч гривень.

До теми: Співачку Камалію пограбували в столиці: що поцупили у зірки

Друзі, повернувся мій телефон! Я вдячна всім, хто допомагав: поліції, друзям, журналістам, які створили такий резонанс і "стимулювали" пошук,
– заявила артистка.

Коли ж Камалія повідомила про пограбування – 11 лютого – чимало коментаторів закидали їй у фінансовій спроможності купити ще не один такий гаджет. Втім, співачка вже пояснила, чому їй був такий важливий пристрій.

"Дехто писав у коментарях, мовляв, не ганьбися, купи новий телефон... Так, можу собі дозволити. Але скажіть, як бути з фотографіями з моїми любими і дорогими людьми?! Але, на жаль, з телефону видалили всі дані. Надалі буду дуже уважною і обережною, і вас застерігаю. Бачите, я вже отримала подарунок до Дня святого Валентина, величезне дякую!" – подякувала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, вернулся мой телефон!! Я благодарна всем кто помогал: @national.police.ua, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и «стимулировали» поиск. Некоторые писали в комментариях, мол не позорься, купи новый телефон... Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?!! Но, к сожалению, из телефона удали все данные(( Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню Святого Валентина, огромное спасибо!!

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

 

На запитання підписників, чому ж Камалія все не зберігала на "хмарне" сховище – iCloud – зірка відповіла, що все не встигла зберегти, оскільки переносить дані раз в тиждень.

камалія
Камалії повернули викрадений телефон / Скріншот 

камалія
Камалії повернули викрадений телефон / Скріншот

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Автор: Уляна Журба
Теги: Кримінал Новини України LifeStyle
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