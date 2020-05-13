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Співак Браян Адамс зробив скандальну заяву про коронавірус: Ставайте вегетаріанцями!

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Скандальна заява Браяна Адамса про коронавірус
Скандальна заява Браяна Адамса про коронавірус / Instagram / @bryanadams

Поширення коронавірусу у світі не припиняється, тому чимало концертів та світських заходів було скасовано або ж перенесено. Один з них – виступ канадського співака Баяна Адамса у Лондоні. Від цього чоловік не стримував обурення.

Браян Адамс опублікував на інстаграм-сторінці фрагмент нової пісні та додав до відео скандальну заяву. Артист наголосив, що пандемія ніколи не закінчиться, якщо в Азії продовжать купувати тушки тварин на мокрих ринках, або ж виготовлятимуть біологічну зброю. І слова обурений співак вирішив не добирати. 

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"Сьогодні повинні були початися мої концерти в королівському Albert Hall, що в Лондоні. Однак завдяки й*баному смакуванні летючих мишей, продажу тварин на мокрих ринках, жадібних покидьків, які створюють віруси, життя всього світу поставили на паузу. І я вже не кажу про тисячі інфікованих або жертв цього вірусу. Моє звернення до всіх, крім бісового "дякую", – ставайте вегетаріанцями!" – заявив Браян Адамс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bryan Adams (@bryanadams)

Як відомо, у досить скандальній заяві артист охопив всі теорії щодо походження коронавірусу. Зокрема, як відомо, COVID-19 вперше зафіксували в китайському місті Ухань. Науковці припускають, що люди могли заразитись вірусом після вживання інфікованих кажанів. За іншою теорією, спалах розпочався з мокрого ринку в Ухані, де торгують свіжими морепродуктами і м'ясом. Та Дональд Трамп у ці версії не дуже вірить і заявив, що коронавірус могли створити штучно.

Журналісти The Guardian додають, що Браян Адамс – не єдиний, хто критикував китайців за їхній раціон. Так, Пол Маккартні також радив жителям Азії припинити їсти тварин і стати вегетаріанцями.

"Подивімося правді в очі: це ж якесь Середньовіччя їсти кажанів... Вони не закриють свої мокрі ринки, через які весь світ має проблеми. Але це не все, в чому ми можемо звинуватити їхні мокрі ринки. SARS, пташиний грип, інші хвороби, якими потім нас заразили... Для чого це? Для цих середньовічних практик? Їм варто навести в себе порядок", – заявив Пол Маккартні. 

Не стояв осторонь і учасник гурту Queen Браян Мей. Він також звернув увагу, що людям варто переглянути свої продукти харчування та не наражати інших на смертельну небезпеку. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Скандал Новини LifeStyle Здоров'я Коронавірус COVID-19 LifeStyle
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