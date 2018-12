Співак Девід Крейг приїхав до Києва: перші фото та відео

Сьогодні, 16 грудня, культовий британський співак Девід Крейг виступить в Києві. Артист вже прибув до України, де встиг поспілкуватись з українськими журналістами та опублікувати перше фото із засніженої столиці.

У блозі Девіда Крейга з'явилось фото з Києва. Артист не позував перед камерою, а натомість показав приголомшливий зимовий пейзаж: засніжене Дніпро та Пішохідний міст.

Прекрасний Київ, – лаконічно підписав фото Девід Крейг.

Вже ввечері британський співак представить у клубі Stereo Plaza одне з найбільш обговорюваних DJ-шоу TS5, яке вже підкорило Європу. А поки Девід Крейг встиг дати інтерв'ю українським журналістам. До представників ЗМІ співак вийшов у чорному буденному вбранні, яке додало неформальності зустрічі.

Концепція шоу TS5 першопочатково являла собою роботу в Маямі. Це була серія вечірок, які проводились упродовж 5 років. Девід Крейг взяв цю концепцію у своє шоу,

– переклав коментар співака Андрій Башкатов.

Культовий артист пояснив, чому назвав проект TS5. За словами Девіда Крейга, це скорочена назва самого дому, де проходили вечірки у Маямі – Tower Sweet 5. Щоб прихильники легше сприймали цю назву, автори проекту вирішили скоротити її до TS5.

Наразі DJ-шоу Девіда Крейга має значну популярність у світі. Однак сам співак переконує: ще 20 років тому він писав пісні та вболівав, щоб вони стали хітами, зайнявши перші щаблі радіо-чартів. Тепер же головною метою артиста є запис справді якісної музики, яка, в першу чергу, подобатиметься йому, а згодом підкорюватиме серця меломанів.

Під час інтерв'ю артист згадав, як пісня "7 days" отримала світову славу, а його ім'я стало знаменитим.

"Я почав писати пісні, коли мені було 16 років, просто записував слова до блокнота. Був натхненним, любив музику та грав для себе, не для когось. Я ніколи не думав, що ця пісня здійснить таку мандрівку світом. Те відчуття я ніколи не загублю", – додав Девід Крейг.

Дивіться кліп до пісні "7 days" Девіда Крейга (відео):

Хто такий Девід Крейг?

Девід Ешлі Крейг – британський співак і автор пісень. Народився 5 травня 1981 року в Саутгемптоні (Англія). Його батько – гренадець, мати – єврейка. Перші уроки гри на гітарі Девіду дав батько, який сам захоплювався музикою і грав у групі Eboney Rockers. Уже підлітком Крейг почав складати власні пісні, а в 14 років став ді-джеєм на піратській радіостанції і в місцевому клубі. Перший помітний успіх – перемога на національному конкурсі з композицією "Я готовий". У 2000-му записав сольний альбом "Born To Do It". Перший сингл з цього альбому "Fill Me In" зробив Крейга наймолодшим британським музикантом, який посів перший рядок національного хіт-параду. Один з його великих хітів виконаний у дуеті зі Стінгом "Rise & Fall" (2003, 2 місце в Великобританії).