Співак Енріке Іглесіас показав зворушливе відео з сином

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Енріке Іглесіас
Енріке Іглесіас / www.gettyimages.com

Знаменитий іспанський співак Енріке Іглесіас став справжнім татусем для своїх дітей, про якого лише можна мріяти! Про шалену любов артиста до двійнят – сина Ніколаса та дочки Люсі, яких народила дружина Анна Курнікова, він готовий зізнаватися щодня. А у соціальних мережах зірка регулярно робить сюрпризи шанувальникам, показуючи короткі відео про своїх малюків.

Нове відео Іглесіас опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На короткому ролику показано, як син Енріке Ніколас дивиться у вікно під час прогулянки на яхті у крислатому капелюсі. Малюк кумедно дивується, слідкуючи за морем.

 

Додамо, що після публікації чергового відео, шанувальники беззаперечно вирішили, що Ніколас – це копія мами Анни Курнікової.

"Одне лице з Анною", "Російський хлопчик, на Анну дуже схожий", "Ти підкориш будь-яку дівчину, так само, як і тато", "Лише подивіться на ці очі", – пишуть користувачі у мережі.

анна курнікова та енріке іглесіас
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас / Getty Images

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової?Російська екс-тенісистка Анна Курнікова та співак Енріке Іглесіас оголосили про свої стосунки ще у 2001 році. Після цього пара часто потрапляла до світових ЗМІ: журналісти отримували інформацію про розрив стосунків, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Іглесіаса. Проте всі чутки розвіялись, коли знаменитості стали батьками і оселились у розкішному маєтку.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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